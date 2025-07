Beste Vorleserin: Sebastian Fitzek überrascht Schülerin

Sebastian Fitzek (53) hat einer Berliner Schülerin einen großen Wunsch erfüllt. Die 12-jährige Ayla hat es geschafft – sie gewann den bundesweiten Lesewettbewerb für Sechstklässler. Gegenüber dem Kurier verriet Deutschlands beste Vorleserin ihrer Altersgruppe daraufhin einen Wunsch: eine gemeinsame Lesung mit ihrem Lieblingsautor Sebastian Fitzek. Genau dieser las davon in der Zeitung – und entschied sich dazu, Aylas Traum zu erfüllen.

Auch der Bestsellerautor fühlt sich sichtlich geehrt. Voller Rührung, dass die Schülerin so begeistert von seinen Thrillern ist, gratuliert er ihr bei seinem Besuch in ihrem Gymnasium in Berlin-Mariendorf. In der Aula der Schule haben sie sich zu einer gemeinsamen Lesung seines Buches "Das Paket" zusammengefunden. Dabei stellt sich heraus: Aylas Talent beim Vorlesen überzeugt auch den Schriftsteller. "So etwas kennt man sonst nur von ausgewählten Sprecherinnen und Sprechern. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes geplättet, als ich Ayla lesen hörte", staunt der 53-Jährige.

Auch wenn Sebastian selbst seine Lektüren vielleicht erst ab circa 14 Jahren empfehlen würde, wird es wahrscheinlich niemanden überraschen, dass er ein Händchen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen hat. Der Autor ist Vater von fünf Kindern: Mit seiner Ex-Frau Sandra teilt er sich drei bereits jugendliche Kids im Alter von 13, 12 und 11 Jahren, während aus seiner Ehe mit Linda zwei weitere Sprösslinge hervorgegangen sind – Sohn Moritz kam gerade erst im August 2024 zur Welt. Ein turbulentes Familienleben, wie er vergangenen Mai im Gespräch mit dem Magazin Bunte verriet: "Patchwork ist immer eine Herausforderung. Irgendjemand hat immer was und sei es nur ein Schnupfen."

