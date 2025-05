Darum hat Lisa Akkaya Schwangerschaft zuerst nicht bemerkt

Am Samstag überraschten Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24) ihre Fans mit einer wundervollen Nachricht: Die Realitystars erwarten Baby Nummer zwei! Vor rund einem halben Jahr durften die beiden ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen. Dass Emilio großer Bruder wird, überraschte auch die bald zweifachen Eltern. "Wir wissen es tatsächlich noch gar nicht so lange, da ich keine typischen Symptome habe und durch die vorherige Schwangerschaft immer noch ein Bäuchlein hatte", plaudern Lisa Marie und Furkan im Interview mit Promiflash aus.

Geplant hatten Lisa Marie und Furkan die zweite Schwangerschaft eigentlich nicht – das ändert aber nichts an der Liebe zu ihrem ungeborenen Baby. "Wir haben uns sofort gefreut, als wir es erfahren haben", schwärmen sie im Gespräch mit Promiflash. In welcher Schwangerschaftswoche sich die Influencerin befindet, verrät sie vorerst nicht. Dafür möchte sie ihre Fans aber bald mit einer anderen Information überraschen: Lisa Marie und Furkan wissen nämlich schon das Geschlecht ihres zweiten Kindes und wollen dieses demnächst mit ihren Fans teilen.

Um die Schwangerschaft zu verkünden, teilten Lisa Marie und Furkan eine niedliche Bilderreihe auf Social Media. Einige Fans kritisierten, dass die Eltern das Gesicht ihres Sohnes unzensiert im Netz zeigen. In einem früheren Promiflash-Interview wehrten sich die 24-Jährigen bereits gegen diese Kritik und stellten klar: "Ich bin der Meinung, jeder soll seine Kinder so erziehen, wie er es für richtig hält, ohne dabei nur daran zu denken, was andere davon halten oder aus Angst beschimpft und bedroht zu werden. Wir machen das, was wir für richtig halten und da hat sich keiner einzumischen."

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya im Oktober 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

