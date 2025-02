So emotional war "Let's Dance"-Comeback für Christina Hänni

Christina (35) und Luca Hänni (30) begrüßten im vergangenen Sommer ihr erstes Kind auf der Welt. Aus diesem Grund setzte die Profitänzerin ein Jahr lang bei Let's Dance aus, doch in der aktuellen Staffel ist sie wieder zurück. "Es war wirklich wunderschön, denn das hier ist wie eine Familie. Ich fühle mich hier zu Hause", berichtete die Neu-Mama nach der Eröffnungsshow gegenüber Gala und gab zu: "Als die Leute standen, bevor das Opening losging, da habe ich das ein oder andere Tränchen vergossen."

Während Christina ihren Tanzpartner Osan Yaran auf die kommenden Shows vorbereitet, hält Luca zu Hause die Stellung. Im Gespräch mit der Zeitschrift erklärte die 35-Jährige: "Mein Mann wird sich um unsere Kleine kümmern, deshalb weiß ich, dass sie in den besten Händen ist. Er wünscht sich auch für mich, dass ich eine tolle Zeit haben werde." Während die Tanzshow in Köln aufgezeichnet wird, wohnt die kleine Familie in der Stadt im Rheinland.

Eigentlich leben die stolzen Eltern mit ihrem Spross im idyllischen Thun in der Schweiz. Dort können sie sich auf die Unterstützung von Familienmitgliedern und einer Nachbarstochter verlassen. Im vergangenen Oktober machten sich der Sänger und die ehemalige Turniertänzerin außerdem auf die Suche nach einer Nanny, die stundenweise auf ihre Tochter aufpassen könnte. "Solange das Kind hier ist und ich auch hier bin, komme ich zu nichts", machte Christina in ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" deutlich.

RTL / Stefan Gregorowius Christina Hänni und Osan Yaran bei "Let's Dance"

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni, Oktober 2024

