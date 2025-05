Messer und Babyöl: Fotos im Diddy-Prozess veröffentlicht

Aktuell läuft der Prozess gegen P. Diddy (55), alias Sean Combs. Im Rahmen dessen veröffentlichte die Staatsanwaltschaft nun Beweisfotos, die das Ausmaß der Gewaltausbrüche und Sexskandale des Rappers zeigen sollen. Auf Fotos, die Bild vorliegen, ist unter anderem ein Küchenmesser zu sehen, mit dem Diddys Ex Cassie (38) 2018 nach einem heftigen Streit die Tür versperrte. Das Utensil hätte sie aber auch zur Verteidigung benutzt, hätte ihr Partner sie damals angegriffen, wie sie vor Gericht aussagte: "Ich bekam viele unangekündigte Besuche von Sean und ich wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen." Zudem wurden auch schlimme Aufnahmen präsentiert, die Cassie mit einem großen Cut über ihrer Augenbraue zeigen. Auf anderen ist ihr Körper mit blauen Flecken übersät oder ihre Lippe von einem mutmaßlichen Schlag des Musikers gezeichnet.

Zudem wurde auch Beweismaterial von Drogen gezeigt, ohne die Cassie ihre Sexpraktiken mit Diddy laut eigenen Aussagen sonst nicht ertragen hätte. In seinem Hotelzimmer wurde zudem nach seiner Verhaftung im September 2024 beispielsweise eine Pillendose mit "Clonazepam" sichergestellt, welches eine krampflösende und beruhigende Wirkung hat. Des Weiteren wurden viele Flaschen Babyöl sichergestellt, die der Sänger beim Geschlechtsverkehr ständig verwendete. Laut Cassie habe Diddy sie und einen männlichen Escort einst dazu gebracht, alle fünf Minuten Babyöl aufzutragen.

In der vergangenen Woche machte Cassie vor Gericht ihre Aussagen gegen P. Diddy, mit dem sie von 2007 bis 2018 eine On-off-Beziehung führte. In dieser Zeit habe der Musikmogul ihr gesamtes Leben kontrolliert und ihr schlimme Gewalt angetan. Zudem habe er Cassie gezwungen, an den sogenannten "Freak-Offs"-Partys teilzunehmen. Diese ruinierten die US-Amerikanerin angeblich körperlich und mental, wie sie laut TMZ aussagte. So habe sie ständige Harnwegsinfektionen gehabt – ihr Mund und ihre Zunge seien aufgrund des vielen und intensiven Oralverkehrs zudem stark angeschwollen gewesen. Weshalb sie irgendwann anfing, Opiate zu nehmen, um die starken Schmerzen zu lindern.

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura im März 2016

Getty Images Cassie Ventura im März 2025