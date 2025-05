Cassie gesteht Opiatsucht während Gerichtsprozess um Diddy

Cassie (38), mit bürgerlichem Namen Casandra Ventura, offenbart in einem Gerichtsprozess gegen ihren Ex-Partner P. Diddy eine schockierende Wahrheit: Während ihrer turbulenten Beziehung entwickelte sie eine "immer wiederkehrende" Abhängigkeit von Opiaten, berichtet Us Weekly. Diese seien für sie ein Mittel gewesen, um von Partydrogen wie Ecstasy herunterzukommen, wie sie am gestrigen Mittwoch im Daniel Patrick Moynihan U.S. Courthouse in New York City aussagte. "Opiate machten mich gefühllos, und genau das war es, was ich wollte. Es war meine Art, der Realität zu entfliehen", erklärte die Sängerin vor Gericht. Ihr zufolge soll Sean "Diddy" Combs, mit dem sie von 2007 bis 2018 liiert war, ihr die Drogen vor allem zu Beginn der Beziehung selbst beschafft haben.

Im Fokus des Falls stehen schwere Vorwürfe gegen Diddy, darunter Sexhandel und Verschwörung zur Förderung von Prostitution. Während ihrer Aussagen ging Cassie auch auf sogenannte "Freak-Offs" ein – angebliche exzessive Feiern, bei denen sie eigenen Angaben nach tiefer in ihre Abhängigkeit abrutschte und sogar überdosierte. "Ich habe die erste Freak-Off nur mitgemacht, weil ich ihn geliebt habe und ihm gefallen wollte", soll die US-Staatsanwältin Emily Johnson die Sängerin zitiert haben. Cassie berichtete außerdem, dass sie von diesen Ereignissen langfristige körperliche Beschwerden davontrug. Diddy hingegen plädiert weiterhin auf nicht schuldig, weist die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück und beteuert, kein Verbrecher zu sein.

Cassie und Diddy führten über ein Jahrzehnt hinweg eine öffentlichkeitswirksame On-off-Beziehung. 2018 trennten sich ihre Wege endgültig, doch die Nachwirkungen dieser Zeit beschäftigen beide bis heute. Nur ein Jahr vor Diddys heutigem Prozess hatte Cassie bereits eine Zivilklage gegen den Musikmogul eingereicht, die letztlich außergerichtlich beigelegt wurde. Trotz der dramatischen Details aus ihrer Beziehung fand Cassie abseits des Rampenlichts Ruhe und ist mittlerweile Mutter von zwei Kindern. Ihr öffentlicher Kampf gegen die Drogen und die Offenheit in ihrem Geständnis werfen ein neues Licht auf ihre persönliche Stärke in einer schwierigen Zeit.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015

Getty Images P. Diddy und Cassie bei der Met Gala 2018