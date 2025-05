Gewaltvorwürfe: Cassie sagt vor Gericht gegen P. Diddy aus

Cassie Ventura (38) hat am Dienstag in New York im Prozess gegen Rap-Mogul P. Diddy (55) als Hauptzeugin schwere Vorwürfe erhoben: Die Sängerin schilderte laut den Berichten von The Standard vor Gericht, dass sie von dem Musikproduzenten jahrelang zu sogenannten "Freak-Off"-Sexpartys gezwungen worden sei und sich bei einer Weigerung vor Gewalt fürchtete. Cassie, die aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger ist, erzählte, dass sie zum ersten Mal mit nur 22 Jahren zu diesen Partys gedrängt wurde. Während der Verhandlung war ihr Ehemann Alex Fine als Unterstützer zugelassen – mit Ausnahme der Momente, in denen Cassie über die besonders schweren Missbrauchsvorwürfe sprach.

Vor Gericht beschrieb Cassie eindringlich, wie Diddy ihr gesamtes Leben kontrolliert habe – angefangen von ihrem Beruf bis zu Kleidung und Verhalten. Der Musiker habe, wenn sie sich gegen seinen Willen gestellt habe, mit Gewalt und Drohungen reagiert. "Ich wusste nicht, was es bedeutet, Nein zu sagen oder was ein Nein auslösen könnte", so ihr erschütterndes Statement gegenüber der Jury. "Sean kontrollierte einen großen Teil meines Lebens, ob es die Karriere war, die Art, wie ich mich kleidete, alles, alles. Ich hatte zu der Zeit einfach nicht viel zu sagen", schilderte die 38-Jährige. Neben Cassies Aussagen wurden den Geschworenen auch Videoaufnahmen eines Hotelkorridors gezeigt, in denen Diddy auf sie einprügelt. Laut der Anklage wurden noch weitere Frauen über Jahre hinweg von dem US-Amerikaner in einen Kosmos aus Kontrolle, sexueller Ausbeutung und Gewalt gedrängt.

Bereits zuvor hatte im Rahmen des Prozesses der Sicherheitsmann Daniel Phillip ausgesagt und ebenfalls über massive Gewalt und Erniedrigung gegen das Model berichtet. Wie unter anderem E! Online berichtete, schilderte der Zeuge von einen Vorfall in einem Hotel, als Diddy eine Flasche nach Cassie geworfen, sie an den Haaren gepackt und in ein Schlafzimmer gezerrt haben soll, weil sie nicht sofort auf seinen Ruf reagiert habe. "Ich sage dir, wenn ich dich rufe, kommst du sofort und nicht später", will Daniel ihn sagen gehört haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy