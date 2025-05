Neuheit: Gleich zwei Paare ziehen bei "Ex on the Beach" ein

Bei der sechsten Staffel von Ex on the Beach sorgt ein neues Konzept für Furore: Erstmals ziehen nicht nur Singles, sondern auch Paare in die luxuriöse Villa in Mexiko ein. Mit von der Partie sind Nastasia Martinez und Tobias, die sich bei Take Me Out kennenlernten, sowie Vivien Tzouvaras und Moumen "Mo" Kam Naksh, bekannt aus Temptation Island. Doch ob die Beziehungen der beiden Paare den Verlockungen standhalten können, wird spannend zu beobachten sein – vor allem, da Mo und Nastia keine Unbekannten füreinander sind.

Die Geschichte von Mo und Nastia ist durchaus brisant: Der Realitystar hatte seine Verlobte in der Vergangenheit gleich zweimal mit der ehemaligen "Temptation Island"-Verführerin betrogen. Trotz dieser Vorgeschichte wagen Vivi und Mo das Abenteuer gemeinsam. "Wir sind bei 'Ex on the Beach', weil wir einfach Bock haben auf ein neues Experiment", erklärt Vivi ihre Motivation. Währenddessen zeigt sich Mitstreiter Marvin Kleinen äußerst skeptisch: "Wenn ich eine Freundin hätte, könntest du mich mit zehn Pferden jagen – ich würde hier niemals mit meiner Freundin reingehen." Dieser Twist verspricht reichlich Drama und Spannung.

Doch was halten die Fans von den Pärchen in der Villa? Wenn man unter einen offiziellen Instagram-Post der Show guckt, wird schnell klar, dass die Zuschauer keine Fans der Vergebenen sind. "Diese Paare können gerne direkt wieder rausgeschmissen werden, wie langweilig ist das denn..." oder "Die Pärchen haben direkt nach Einzug viel zu viel Sendezeit erhalten. Mich interessieren die bis dato einfach noch überhaupt nicht und eigentlich fand ich die Staffel total gut und hätte gern mehr davon gesehen", lauten zwei kritische Stimmen.

Anzeige Anzeige

RTL / Friederike Jacobitz Nastasia Martinez und Tobias, "Ex on the Beach"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Marvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige