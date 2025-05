So begann Reality-Karriere von TV-Casanova Calvin Kleinen

Calvin Kleinen (33), der bekannte Reality-TV-Star, hat kürzlich eine intensive Kennenlernphase mit Sandra Sicora (32) öffentlich gemacht. Die beiden, die sich bereits seit Jahren kennen, entdeckten ihre Gefühle füreinander beim Videodreh zu Calvins Song "Ex On The Beach". Der selbsternannte Casanova schwärmt laut Bild: "Sie unterstützt mich, stärkt mir den Rücken. Sie ist der Wahnsinn." Das Paar plant nun gemeinsam einen großen Schritt – den Auszug aus Calvins bisherigem Zuhause bei seiner Mutter. Nach Berichten suchen die beiden aktuell nach einer gemeinsamen Wohnung auf Mallorca.

Seine Karriere startete Calvin während seiner Zeit als Party-Promoter in Bulgarien, wo er die Grundlagen für seine spätere Bekanntheit legte. Von 2015 bis 2018 widmete er sich seiner Passion für Musik, bevor er 2019 durch die Teilnahme an Temptation Island auf Bali einem breiteren Publikum bekannt wurde. Sein Ruf als Herzensbrecher entstand nicht zuletzt durch das Trennungsdrama mit seiner damaligen Freundin Pia Peukmann wegen seiner Untreue und seiner anschließenden Liaison mit Verführerin Roxanne Zinger. Seitdem folgten zahlreiche Reality-TV-Formate, bei denen der Frauenschwarm immer wieder für Gesprächsstoff sorgte. Als aktuelles Highlight nahm er mit seinem Bruder Marvin im Jahr 2025 an der sechsten Staffel von Ex on the Beach teil. Mittlerweile kommentiert er sogar beim offiziellen YouTube-Channel von RTL+ die aktuellen Trash-TV-Formate.

Von "Ninja Warrior Promi-Special", Promis unter Palmen über #CoupleChallenge und Are You The One – Reality Stars in Love bis hin zum RTL Turmspringen: Calvin Kleinen weiß, wie er seine Fans unterhält. Doch er macht nicht nur mit seinen TV-Abenteuern Schlagzeilen, sondern auch mit musikalischen Events sowie seinem turbulenten Liebesleben. In der aktuellen Staffel von "Ex on the Beach" wurde enthüllt, weshalb er als Reality-Casanova gilt. Neben romantischen Verstrickungen mit seiner Ex Franziska Temme (30) vertiefte er sich auch in eine alte Bekanntschaft mit Coco Sofia Ry. Dass diese Verwicklungen am nächsten Morgen für explosives Drama sorgten, dürfte seine Fans allerdings kaum überraschen – für Calvin scheint der Ausnahmezustand auch im Privatleben der Normalzustand zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinkleinen Lilo von Kiesenwetter und Calvin Kleinen im März 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner, Sandra Sicora bei "Reality Queens" Collage: Calvin Kleinen und Sandra Sicora

Anzeige Anzeige