Sandra klärt auf: Sind sie und Calvin Kleinen nun ein Paar?

Sandra Sicora (32) hat sich in einer Fragerunde auf Instagram zu den Gerüchten um eine mögliche Beziehung mit ihrem Reality-Kollegen Calvin Kleinen (33) geäußert. Auf die Frage, ob sie und der TV-Casanova ein Paar seien, betont sie: "Nein, wir sind nicht zusammen." Dennoch lässt sie durchblicken, dass die beiden aktuell viel Zeit miteinander verbringen und das Kennenlernen in vollen Zügen genießen. Dabei steht für sie vor allem eines im Vordergrund: alles entspannt und ohne Druck anzugehen. Sandra betont außerdem, dass Calvin "das Herz am richtigen Fleck" habe und sie sich in seiner Gegenwart wohlfühle.

Die 32-Jährige erklärt weiter, dass es gerade im Rampenlicht nicht leicht sei, sich auf etwas Neues einzulassen, insbesondere wenn Dritte sich in private Angelegenheiten einmischen. "Deshalb halten wir es – wie gesagt – ganz entspannt und schauen einfach, was die Zeit bringt", plaudert sie aus. Trotz der Unsicherheiten und Herausforderungen bekommt das Duo von seinen Fans offenbar großen Zuspruch. Sandra bedankt sich auf Social Media bei ihren Unterstützern: "Umso schöner ist es, dass viele das feiern und uns positives Feedback geben – danke dafür!"

Bereits vor wenigen Tagen hatte Calvin in einem Interview mit Bild ausgeplaudert, dass es zwischen ihm und Sandra die Funken sprühen. "Seit dem Opening-Wochenende auf Mallorca wird es bei uns immer intensiver", verriet der Ballermann-Star. Er sprach offen darüber, dass Sandra eine ganz neue Seite an ihm zum Vorschein bringt. "Ich bin ja eigentlich so ein richtiger Partytyp, habe aber auch eine romantische Seite. Diese hat Sandra in mir geweckt!" Besonders beim Videodreh zu Calvins Song "Ex On The Beach" habe es zwischen den beiden ziemlich gefunkt. "Da wird natürlich viel getanzt, das ist schon sehr körperlich", gab der Entertainer zu.

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

ActionPress Calvin Kleinen beim Opening der 27. Venus Berlin

