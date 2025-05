Keine TV-Formate: Calvin Kleinen ist auf Malle ausgebucht

Calvin Kleinen (33), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Shows, hat verraten, dass er diesen Sommer keine Zeit für neue Fernsehformate hat. Im Interview mit Promiflash beim Bild-Renntag erklärte Calvin, dass er die gesamte Saison über auf Mallorca gebucht sei: "Im Sommer geht eh nichts wegen Auftritten. Keine Formate aktuell möglich." Er wird also bis zum Herbst komplett mit musikalischen Events auf der beliebten Urlaubsinsel beschäftigt sein.

Calvin kündigte jedoch an, ab dem Winter wieder für TV-Formate offen zu sein. "Jetzt erst mal mal gucken, was im Winter ansteht. Ich weiß es nicht", ließ er offen, in welchen Shows er demnächst mitwirken könnte. Für Fans, die dem 33-Jährigen lieber beim Daten zusehen, gibt es allerdings einen Grund zur Freude: Aktuell ist er zusammen mit seinem Bruder Marvin Kleinen in der Show Ex on the Beach auf RTL+ zu sehen.

Auf Social Media teilt Calvin regelmäßig Eindrücke aus seinem turbulenten Leben und begeistert besonders mit seinen humorvollen Clips eine treue Fangemeinde. Die Auszeit vom Fernsehen kommt ihm offenbar gelegen, um sich ganz auf seine Musik zu konzentrieren und frischen Input für neue TV-Formate zu sammeln – denn eins ist sicher: Seine Fans dürfen schon gespannt sein, mit welchen Überraschungen Calvin nach der Saison zurückkehrt.

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Mai 2024

