So hat sich Lisa und Furkan Akkayas Ehe seit Baby verändert

Lisa Marie Akkaya (24), bekannt als Social-Media-Star, und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) dürfen sich seit sechs Monaten über ihr größtes Glück freuen: Gemeinsam wurden sie Eltern eines Sohnes namens Emilio. Auf Instagram hat Lisa nun verraten, wie sehr die Ankunft des Kindes ihre Beziehung verändert hat. "Er hat uns zu einer richtigen eigenen kleinen Familie gemacht und schenkt uns so viel Liebe und Fröhlichkeit", schreibt die junge Mutter. Für das Paar ist seine Verbindung durch den kleinen Mann auf eine ganz neue Ebene gehoben worden, wie die Influencerin weiter erläutert.

Dass die dreiköpfige Familie ihr neues Leben in vollen Zügen genießt, lässt sich nicht nur an Lisas Worten ablesen, sondern auch an den zahlreichen Fotos und Videos, die sie regelmäßig auf Social Media teilt. Obwohl die Reality-TV-Bekanntheit bisher das Gesicht ihres Kindes nicht öffentlich im Netz zeigte, gibt es dennoch Kritik daran, dass sie ihn überhaupt zeigt. Im Interview mit Promiflash findet sie dafür eindeutige Worte: "Wir machen das, was wir für richtig halten und da hat sich keiner einzumischen."

Die Ankunft von Emilio hat auch den Tagesablauf der Akkayas spürbar verändert. Für sie steht ihre kleine Familie jetzt an erster Stelle. Zu den festen alltäglichen Ritualen zählt beispielsweise eine Kuschelrunde mit dem Baby und ihren Hunden direkt nach dem Aufwachen. Dieses Zusammensein scheint den Start in den Tag für alle Familienmitglieder perfekt zu machen. Eine Person ist dabei morgens ein ganz besonderer Strahlemann. "Emilio ist nur am Lachen. Er wacht morgens auf und lacht ganz laut!", plauderten Lisa und Furkan gegenüber Promiflash aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

Anzeige Anzeige