Cassie und ihr Mann erstmals nach Diddy-Prozess gesichtet

Für Cassie Ventura (38) geht der ganz normale Alltag weiter: Zusammen mit ihrem Ehemann Alex Fine wurde die Sängerin nun erstmals nach ihrer Aussage im Prozess gegen ihren Ex-Partner P. Diddy (55) in New York City gesichtet. Sie und ihr Gatte spazierten am Montag durch die Straßen der Metropole und machten dabei einen recht entspannten Eindruck, wie Fotos zeigen, die US Magazine vorliegen. Cassie trug einen entspannten Look, der sich aus einem grauen Overall, einem Mantel sowie dunklen Sonnenbrillen zusammensetzte. Derweil gönnte sich Alex in einem blau-weißen Sweatshirt und kurzen schwarzen Hosen einen Matcha.

In der vergangenen Woche war Cassie mehrfach vor Gericht erschienen, um gegen ihren Ex auszusagen – insgesamt packte sie fast 20 Stunden heftige Details aus ihrer Beziehung mit Sean Combs aus. Alex unterstützte seine Ehefrau während der bewegten Gerichtsverhandlung. Am letzten Verhandlungstag der Woche ließ der Personaltrainer über den Anwalt Douglas Wigdor eine emotionale Erklärung verlesen. Darin drückte er seine Bewunderung für Cassies Stärke aus. "Das, was sie durchgemacht hat, ist unvorstellbar, und dennoch hat Cassie die Kraft gefunden, sich selbst zu retten und ihr Leben zurückzuerobern", hieß es in seiner Erklärung.

Nach ihrer turbulenten Beziehung mit P. Diddy lernte Cassie Alex kennen. Seit 2019 sind die beiden glücklich miteinander verheiratet. Ende Februar wurde bekannt, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Dazu teilte die Musikerin auf Instagram ein süßes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit rundem Babybauch und ihren beiden Töchtern Frankie und Sunny in die Kamera strahlte. Ob Cassie wieder in freudiger Erwartung eines Mädchens ist, ist bislang nicht bekannt. Doch bis zur Geburt dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.

Getty Images Cassie Venturas Ehemann Alex Fine im Mai 2025

Getty Images Cassie Ventura im März 2025

