Cassies größte Stütze: Ehemann Alex steht ihr im Gericht bei

Cassie Ventura (38), bekannt als Sängerin und Schauspielerin, durchlebt aktuell eine schwierige Zeit: Während sie mit ihrem dritten Kind schwanger ist, sagt sie im großen Prozess gegen P. Diddy (55) in New York als Hauptzeugin aus. Der Rapper soll sie über Jahre hinweg misshandelt und gezwungen haben, an seinen "Freak-Off"-Partys teilzunehmen. Während der Verhandlung, bei der bereits schockierende Details zutage kamen, wurde Cassies Ehemann Alex Fine als Unterstützung zugelassen. Die beiden sind seit Jahren ein unzertrennliches Paar: 2019 gab das Duo bekannt, gemeinsam ihr erstes Kind zu erwarten, und knüpfte nur wenige Wochen darauf in einer intimen Zeremonie in Malibu den Bund der Ehe. Alex unterstützt seine Frau aber nicht nur jetzt vor Ort, sondern auch allgemein bei der Aufarbeitung ihrer schweren Vergangenheit. So bezog er beispielsweise auf Instagram deutlich Stellung: "Männer, die Frauen schlagen, sind keine Männer."

Aber wer ist Alex Fine genau? Der in Ohio geborene Familienvater hat sich neben seiner Schauspielkarriere in Filmen wie "MobLand" und "The Resurrection of Charles Manson" auch auf den Laufstegen von Paris einen Namen gemacht. Doch bevor er als Model und Schauspieler durchstartete, hatte sich Alex eine Existenz als Fitnesstrainer aufgebaut – sogar mit einem eigenen Gym in der heimischen Garage. Gleichzeitig hat Alex eine wilde Vergangenheit: Bevor er Vater wurde, schlug sein Herz für actionreiche Motorradrennen und Rodeo-Wettbewerbe. Diese Sucht nach Adrenalin gehört inzwischen aber der Vergangenheit an, wie er im Gespräch mit Zero Magazine verriet. Heute verbringt er seine Zeit lieber mit Golfen oder auf der Zuschauerbank bei den Ballettstunden seiner Kinder.

Cassie und Alex lernten sich laut Vogue 2018 im Fitnessstudio kennen und verliebten sich kurz darauf ineinander – nur wenige Monate nach ihrer Trennung von Diddy. Nach einer intensiven Kennenlernphase begann ihre neue, kleine Familie stetig zu wachsen: Die Töchter Frankie und Sunny haben kürzlich erfahren, dass sie einen kleinen Bruder bekommen werden und ihre Eltern freuen sich auf die bevorstehende Geburt. Alex zeigt sich dabei nicht nur als liebevoller Partner, sondern vor allem als begeisterter Vater. "Ich bin so dankbar für dieses Leben mit dir", schrieb Cassie in einer Hommage an ihn.

Getty Images Cassie Venturas Ehemann, Alex Fine, bei der Verhandlung zu P. Diddy, im Mai 2025 in New York City

Instagram / cassie Sängerin Cassie, ihre Töchter und ihre Ehemann Alex Fine

