Jessie J teilt süße Grüße aus Familienurlaub auf Malediven

Jessie J (36) und ihr Partner Chanan Colman haben Neujahr mit einem entspannten Luxusurlaub auf den Malediven begonnen – und dabei mit ihrem gemeinsamen Sohn Sky kostbare Familienzeit genossen. Die Sängerin teilte auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen das Paar ausgelassen mit seinem Nachwuchs und seinen Freunden zu sehen ist. So posiert die "Price Tag"-Interpretin beispielsweise in einem eleganten schwarzen Badeanzug am Strand, zeigt die romantischen Momente mit ihrem Partner oder wie viel Spaß sie beim Feiern mit ihren Engsten hat.

Erst vor wenigen Tagen begeisterte die Britin mit einem bezaubernden Social-Media-Beitrag. Jessie teilte ein Bild von ihrem Sohn, auf dem er mit großen Augen und einem niedlichen Gesichtsausdruck in die Kamera schaut. "Mein Highlight 2024 ist einfach. Du. Mein Junge", kommentierte sie ihren Post und schwärmte anschließend davon, wie toll es ist, seine Mama zu sein. "Als die Uhr am 31. Dezember 2023 Mitternacht schlug, war ich deine Mutter. Mein erstes volles Jahr als deine Mutter. Zu sehen, wie du in diesem Jahr aufgeblüht bist, war das Magischste, was ich je erlebt habe", erklärte Jessie. Sky sei "zweifellos der Höhepunkt meines Jahres und meines Lebens" – und Jessies Liebe für ihn scheint unendlich: Sie habe noch nie etwas mehr geliebt, als ihren "Engelsjungen".

Sky erblickte im Mai 2023 das Licht der Welt. Für das Gesangstalent ging mit der Geburt ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Jessie hatte zuvor private Schicksalsschläge erleiden müssen – im Jahr 2021 hatte sie eine Fehlgeburt. Nachdem sie im November des Jahres erfahren hatte, durch einen Samenspender schwanger geworden zu sein, erklärte die Frauenärztin ihr bei der dritten Ultraschalluntersuchung, dass das Herz ihres ungeborenen Kindes nicht mehr schlug. Anschließend war lange Zeit unklar, ob sie überhaupt eigenen Nachwuchs bekommen kann.

Instagram / jessiej Sky, Sohn von Jessie J und Chanan Colman

Getty Images Sängerin Jessie J im Oktober 2024

