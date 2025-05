Jojo Siwa und Chris Händchen haltend in Disney World

Jojo Siwa (22) und Chris Hughes wurden jetzt Händchen haltend in Disney World gesichtet und sorgten damit für mächtig Wirbel bei ihren Fans. Die beiden schienen ihren gemeinsamen Tag in Orlando, Florida, in vollen Zügen zu genießen, nachdem sie bereits zuvor Jojos 22. Geburtstag in Mexiko gefeiert hatten. Zusammen besuchten sie laut The Sun unter anderem Disney Springs, wo sie im Raglan Road Restaurant Live-Musik lauschten. Fans wurden schnell aufmerksam, als ein Video auf sozialen Medien auftauchte, das zeigt, wie sie Hand in Hand an einem Pool entlangspazieren.

Die Freundschaft zwischen der ehemaligen "Celebrity Big Brother"-Kandidatin Jojo und dem früheren Love Island-Star Chris ist bereits seit ihrer gemeinsamen Zeit im Reality-Show-Haus bekannt. Doch an diesem Wochenende scheint ihre Verbindung auf eine neue Ebene gewachsen zu sein. Nach Jojos Trennung von ihrer früheren Beziehung Kath Ebbs traf sie sich laut dem Blatt kurz darauf mit Chris – was viele schon damals zu Spekulationen über mehr als Freundschaft veranlasste.

Der Übergang zu der neuen Verbindung mit Chris erfolgte nahezu nahtlos und sorgte bei Fans und Medien für großes Interesse. Schon früh war Fans klar, dass zwischen den beiden eine besondere Nähe herrscht, die über eine reine Freundschaft hinausgehen könnte. Obwohl weder Jojo noch Chris sich bisher offiziell zu ihrem Beziehungsstatus geäußert haben, machen sie keinen Hehl daraus, wie wohl sie sich in der Gesellschaft des jeweils anderen fühlen. Ob und wann sie ihre mögliche Romanze öffentlich machen, bleibt spannend und wird von ihren Fans mit großer Neugier erwartet.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige