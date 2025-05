Unerwartet: Dieser Promi muss bei KDRS seine Koffer packen

Bei Kampf der Realitystars wird es ernst: In der Stunde der Wahrheit mit Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) müssen wieder zwei Stars den Promistrand von Thailand verlassen. Wie gehabt treffen die Neuankömmlinge zuerst die Wahl – damit sind Pinar Sevim und Christin Okpara (29) am Drücker. Die beiden Reality-TV-Sternchen entscheiden, dass sie Daymian Weiß die Sendezeit abdrehen wollen. Der "Die Weissens"-Star muss also seine Koffer packen und die Show verlassen. "Ich bin noch am Strahlen, aber es ist natürlich schade", erklärt er lächelnd.

Doch damit noch nicht genug: Auch die übrigen Kandidaten müssen eine Wahl treffen. Hati Suarez und Martin Semmelrogge (69) gehen ins Kopf-an-Kopf-Rennen, doch am Ende bekommt der "Das Boot"-Darsteller eine Stimme mehr – damit scheint sein Show-Aus besiegelt. "Für den Wolf geht es wieder in die Freiheit", grinst Martin. Doch Arabella stoppt ihn mitten in der Verabschiedung. Da zu Beginn der Folge schon Linda Nobat (30) freiwillig das Handtuch geworfen hat, muss tatsächlich nur ein Kandidat gehen. Eine gute Nachricht für den Schauspieler: Er konnte dem Exit knapp entfliehen.

Zu Beginn der dritten Folge ergriff Linda die Flucht, als Christin als Neuankömmling zur Gruppe dazustieß. Die beiden hatten sich zuvor bei Beauty & The Nerd so sehr gezofft, dass ein Termin vor Gericht nötig war, um das Drama aufzuklären. "Ich lass mich nicht provozieren, deswegen gehe ich", machte Linda klar und packte daher freiwillig ihre Siebensachen.

Daymian Weiß

Martin Semmelrogge

Linda Nobat

