"Akte X"-Star David Duchovny hat wohl heimlich geheiratet

David Duchovny (64) hat offenbar heimlich geheiratet! Der Schauspieler, bekannt aus der Serie Akte X, und seine langjährige Freundin Monique Pendleberry wurden kürzlich in Malibu bei einem entspannten Spaziergang gesichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sticht vor allem eines ins Auge: ihre auffälligen Schmuckstücke an den Ringfingern! Ein Sprecher bestätigte laut des Newsportals inzwischen: Das Paar hat tatsächlich geheiratet. David und Monique hingegen halten sich weiterhin bedeckt und haben sich noch nicht selbst zu den Liebesnews geäußert.

Monique und David lernten sich an einem eher ungewöhnlichen Ort kennen: in einer Saftbar namens SunLife Organics, die einem Freund von David gehört. Monique arbeitete dort, als sich die beiden 2017 begegneten und ein Paar wurden. Vor ihr war der Schauspieler mit Téa Leoni verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Ihre Ehe scheiterte 2014 nach 17 gemeinsamen Jahren.

David begann seine Schauspielkarriere in den späten 1980er-Jahren. Nach mehreren kleinen Rollen feierte er als Fox Mulder in "Akte X" im Jahr 1993 seinen großen Durchbruch. An der Seite von Gillian Anderson als Dana Scully wirkte er elf Staffeln an der Kultserie mit. Was einige Fans überraschen mag: Obwohl bei dem Duo vor der Kamera die Chemie zu stimmen schien, sah es abseits des Sets ganz anders aus. Erst kürzlich ließen David und Gillian in einem Gespräch im Podcast "Fail Better" die Spannungen und Konflikte hinter den Kulissen Revue passieren. "Es gab eine Zeit, in der wir außerhalb der Kameras keinerlei Kontakt hatten", gestand der 64-Jährige.

Getty Images David Duchovny und Monique Pendleberry, Juni 2023

Getty Images David Duchovny und Gillian Anderson, Februar 2025

