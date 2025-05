So meistern die GNTM-Jungs ihre ersten Drag-Performances

Neue Woche, neue Herausforderungen: Bei der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel wird es extravagant und glamourös, denn das Thema der Woche lautet: Drag! Heidi Klums (51) Jungs und Mädels dürfen eine von einer Dragqueen entworfene Performance einstudieren und diese dann in glamourösen Kostümen und zentimeterhohen High Heels auf dem Catwalk zum Besten geben. Eine Challenge, von der sich vor allem einige Männer zuerst herausgefordert fühlen. So scheint beispielsweise Moritz wieder seine vermeintlich übliche Kein-Bock-Einstellung an den Tag zu legen. Doch als auch er dann endlich anfängt, mit seinem Mitstreiter und der Dragqueen zu üben, wird ihm der Spaß an der Sache bewusst. Ähnlich wirkt es zu Beginn bei Kevin, aber auch er zeigt sich dann offen für Neues und kann seine Mentorin positiv überraschen. "Ich will ja die Challenge auch irgendwie gewinnen. Vielleicht bekomme ich ja Platz 1: Dragqueen", hofft er.

Zurück in der Villa scheint sich das Blatt dann doch aber wieder gewendet zu haben. Statt mit seiner Co-Tänzerin zu üben, zeigt Kevin Mitstreiter Moritz, wie seine Choreo aussieht – und die zwei amüsieren sich prächtig. Auch eine heftige Blase am Fuß und Rückenschmerzen machen dem 24-Jährigen zu schaffen. Nichtsdestotrotz können sie Heidi und die anderen Jury-Mitglieder beim heutigen Showdown überzeugen. Ebenso Jannik, Pierre und Eliob, die sich von Anfang an für einen klasse Auftritt ins Zeug legen. Vor allem Jannik begeistert, weil ihm der Spaß an der Challenge regelrecht anzusehen war und er sichtlich kein Problem damit hatte, seine Maskulinität für den einen Moment abzulegen.

Diese anfängliche Null-Bock-Einstellung legt Moritz des Öfteren an den Tag. Im Gegensatz zu vergangener Woche weigerte er sich dieses Mal aber nicht. Zuletzt verweigerte er Designerin Marina Hoermanseder auf dem Catwalk kurzerhand die Zusammenarbeit. "Ja, nee, das will ich jetzt nicht", sagte er, nachdem die Designerin ihn gebeten hatte, für sie Probe zu laufen – zum Entsetzen Marinas und seiner GNTM-Mitstreiter. Kandidat Ray beispielsweise sparte nicht mit Kritik. "Beim Fotoshooting hatte Moritz einen seiner Moritz-Momente. Ich glaube, das ist eine Einstellung, die die wenigsten nachvollziehen können. Warum schaffst du es nicht zu zeigen, dass du Bock hast? Warum nutzt du deine Chance nicht?", ärgerte er sich über die Situation.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten in der 20. Folge

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Der "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Moritz

Anzeige Anzeige

Anzeige