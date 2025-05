Quoten von "Kampf der Realitystars" können nicht überzeugen

Mittwochabend lief die dritte Folge Kampf der Realitystars im TV – doch die Quoten dürften RTLZWEI keine Zufriedenheit gebracht haben. Die Zuschauerzahlen rangieren aktuell nämlich nach wie vor im unteren Bereich. Wie Quotenmeter berichtet, kam die dritte Folge zwar etwas besser an als die zweite, aber wirklich rosig sieht es nicht aus. Rund 0,53 Millionen Zuschauer sollen gestern eingeschaltet haben. Der Marktanteil der Episode liegt somit bei 4,5 Prozent. Die zweite Folge konnte hingegen nur 0,5 Millionen Zuschauer erreichen. Allerdings ist "Kampf der Realitystars" bereits vorab bei RTL+ zu streamen, sodass viele Fans sich die Folgen sicherlich schon mit der Online-Veröffentlichung anschauen und eher auf die Ausstrahlung im Free-TV verzichten.

Dabei sorgte die dritte Folge mit den Neuzugängen am Strand in Thailand wieder für ordentlich Zündstoff. Neben "taff"-Star Pinar Sevin zog auch Reality-Krawallnudel Christin Okpara (29) ein. Besonders Christins Ankunft sorgte bei einigen Kandidaten für lange Gesichter. Mit Linda Nobat (30) traf das TV-Sternchen auf seine ehemalige Beauty & The Nerd-Konkurrentin. Schon in der Show gerieten die beiden aneinander und das scheint vor allem Linda noch nachzuhängen. Während Christin gerade mal angekommen ist, fängt die 30-Jährige im Stillen an, ihre Sachen zu packen. Knallhart stellt sie klar: "Wir klären hier gar nichts, wir waren vor Gericht. Ich lasse mich nicht provozieren, deswegen gehe ich." Noch bevor Linda und Christin überhaupt ein Wort wechseln können, zieht Erstere aus der Sala aus und verlässt die Show.

Linda ist aber nicht die einzige Kandidatin, die "Kampf der Realitystars" in der Folge verlässt. In der Stunde der Wahrheit müssen die Teilnehmer auch dieses Mal wieder zwei Mitstreiter rauswählen. Als Neuankömmlinge sind Christin und Pinar sicher, müssen aber einem Kontrahenten das Ticket nach Hause überreichen. Sie entscheiden sich für Daymian Weiß. Die Gruppe muss ebenfalls eine Wahl treffen und mit nur einer Stimme mehr trifft es Martin Semmelrogge (69). Allerdings hat der Schauspieler noch einmal Glück: Wegen Lindas freiwilligem Auszug bekommt er noch eine Chance und darf sich weiter beweisen.

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

RTLZWEI Linda Nobat, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

