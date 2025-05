So freizügig lässt sich Heidi Klum von Ehemann Tom verwöhnen

Heidi Klum (51) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) haben auf Instagram ein Video geteilt, das den Sommer in voller Leichtigkeit zelebriert. In dem Clip, der kürzlich gepostet wurde, sieht man, wie der Musiker seiner Frau Sonnenschutz aufträgt – und zwar auf ihrem entblößten Po! Die Moderatorin, gekleidet in einen roten Bikini und eine passende Basecap, liegt dabei entspannt auf einer Liege am Wasser und amüsiert sich über die ungezwungene Szene. "Ich Glückspilz", kommentierte Heidi das Video mit einem liebevollen Emoji.

Auch Toms Outfit erregte Aufmerksamkeit: Der Musiker trug eine Badehose mit Leopardenmuster und ergänzte den Look mit einer dunklen Basecap. Wo genau das Paar die Sonne genoss, blieb unklar, doch ihre Fans vermuten, dass es sich um einen exotischen Urlaubsort handelt. Vor einigen Tagen war Heidi bei den Filmfestspielen von Cannes zu sehen, wo sie in einem aufsehenerregenden pinken Kleid mit langer Schleppe von Elie Saab (60) über den roten Teppich schritt. Mit diesem Outfit ignorierte sie die neue Dresscode-Regel der Filmfestspiele. Wenige Tage zuvor war sie auch bei der Met Gala zu Gast gewesen, eine Rückkehr nach zwölf Jahren, die in Modekreisen viel Lob erntete.

Seit ihrer Hochzeit 2019 begeistern Heidi und Tom mit ihrer liebevollen und öffentlichkeitswirksamen Beziehung. Heidi, vierfache Mutter, bezeichnete die Ehe mit Tom schon oft als ein neues Kapitel voller Glück. Neben gemeinsamen Auftritten auf der großen Bühne zeigen sie in privaten Momenten wie diesem Video ihre lockere und humorvolle Beziehung. Ihre Fans loben, wie authentisch die beiden ihre Liebe präsentieren: "Es ist schön zu sehen, wie ihr Spaß habt und das Leben genießt", schrieb ein Follower beim Anblick des neuesten Clips.

Getty Images Heidi Klum bei den 78. Filmfestspielen von Cannes 2025

Getty Images Heidi Klum, Mai 2025

