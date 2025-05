So liebevoll schwärmt Heidi Klum von ihrem Ehemann Tom

Heidi Klum (51), das international bekannte Topmodel, hat in einem Interview mit Gala über die innige Verbindung zu ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) gesprochen. Die 51-Jährige verriet, dass sie und der Tokio Hotel-Gitarrist wie zwei starke Magnete seien, die sich nicht voneinander lösen könnten. Diese Anziehungskraft habe auch nach sieben gemeinsamen Ehejahren nicht nachgelassen. "Mein Herz schlägt immer noch, wenn ich ihn nach einer Woche wiedersehe", schwärmte Heidi von ihrem 35-jährigen Partner.

Die Moderatorin von Germany's Next Topmodel betonte, wie wichtig ihnen beiden die gemeinsame Zeit sei. Sie erklärte: "Wir machen jeden Ort zu unserem Ort." Besonders das gemeinsame Bett sei für sie ein Wohlfühlplatz: "Wenn es draußen nicht schön ist, ist es im Bett immer schön!" Heidi beschrieb Tom liebevoll als "richtig kuscheligen Mann", der in dieser Hinsicht genauso sei wie sie selbst. Ihre Worte vermitteln das Bild eines Paares, das trotz des Trubels in der Öffentlichkeit private Glücksmomente zu schätzen weiß.

Heidi und Tom gaben sich 2019 das Jawort und feiern in diesem Jahr ihr sechstes Ehejubiläum. Beide haben in Interviews immer wieder Einblicke in ihre Beziehung gegeben, die von viel Romantik und Zärtlichkeit geprägt ist. Besonders Tom wird für seine einfühlsame Art von seiner berühmten Frau geschätzt. Heidi, die bereits vier Kinder aus früheren Beziehungen hat, teilt regelmäßig fröhliche und verliebte Schnappschüsse mit ihrem Ehemann auf sozialen Medien, was ihre Fans stets begeistert. Die beiden wirken wie ein perfektes Beispiel dafür, dass Liebe auch in der schillernden Welt der Stars Bestand haben kann.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2025

