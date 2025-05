Trotz Kritik: Jenny Grassl ist stolz auf ihre heutige Optik

Jenny Grassl (24), bekannt aus der Datingshow Love Island, hat sich auf Instagram zu einem Thema geäußert, das sie seit Längerem umtreibt: die ständige Kritik an ihrem durch zahlreiche Beauty-OPs veränderten Look. In einer ausführlichen Story richtete sich die Reality-TV-Darstellerin mit der markanten Oberlippe jetzt selbstbewusst an ihre Hater und erklärte offen, wie sehr sie dieses Thema belastet. Besonders bedauerlich finde Jenny, dass sie immer noch ständig mit ihrem damaligen Ich aus "Love Island" verglichen werde. "Ich bin heute eine ganz andere Person. Selbstbewusster, stärker, einfach angekommen in meinem Leben", betonte die 24-Jährige, die aktuell bei Ex on the Beach zu sehen ist.

Jenny erklärte weiter, dass sie direkt nach einer sehr belastenden Phase in die Datingshow gestolpert war: Ihre vorherige Beziehung sei "toxisch" gewesen, was sich auch auf ihre mentale und körperliche Gesundheit ausgewirkt habe. Damals sei sie sehr unsicher gewesen, habe kaum mehr gegessen und so stark an Gewicht verloren, dass sie Kleidergröße 34 trug. Heute – mit einer 38 auf dem Kleidungsetikett – blicke sie stolz auf die Veränderungen zurück: Mehr Gewicht, neue Stärke und eine tiefe Selbstliebe seien für Jenny klare Indikatoren dafür, dass sie glücklich und im Reinen mit sich selbst sei. Ihr Weg sei ein Beleg für ihr persönliches Wachstum.

Bereits in der Vergangenheit hatte Jenny immer wieder über private Beziehungen und deren Einfluss auf ihr Leben gesprochen. So ließ sie zuvor durchblicken, dass ein früherer Partner eine prägende Rolle dabei gespielt habe, wie sich ihr Leben – aber auch ihre Optik – entwickelt habe. In Interviews und sozialen Netzwerken zeigte sie in der Vergangenheit auch intime Einblicke in emotionale Rückschläge und ihre Auseinandersetzung damit. Trotz negativer Erfahrungen scheint Jenny aus schwierigen Zeiten gestärkt hervorzugehen und möchte diese positive Energie auch weiterhin mit ihren Fans teilen – ohne ein Blatt vor den voluminösen Kussmund zu nehmen.

Anzeige Anzeige

TikTok / jennygrassl_ Jenny Grassl im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennygrassl_ Jenny Graßl, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige