Drehstart: Alle Infos zur 25. "Die Rosenheim-Cops"-Staffel

Am 31. März 2025 ist die erste Klappe für die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" gefallen. Ein besonderes Jubiläum für die ZDF-Krimireihe, die seit dem Jahr 2000 eine feste Größe im Vorabendprogramm ist. Die neue Staffel umfasst 21 Folgen und wird voraussichtlich ab Herbst 2025 immer dienstags um 19:25 Uhr ausgestrahlt. Mit dabei sind wieder die beliebten Ermittler Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner), die gemeinsam mit dem bewährten Team rund um Miriam Stockl (Marisa Burger, 51), Michi Mohr (Max Müller, 60) und Gert Achtziger (Alexander Duda) auf Verbrecherjagd gehen. Doch es steht auch ein Abschied bevor: Schauspielerin Marisa Burger, die seit der ersten Stunde als Polizeisekretärin Miriam Stockl für so manchen humorvollen Moment sorgte, verlässt die Serie nach den Dreharbeiten.

Fans können sich auf abwechslungsreiche Fälle und turbulente Geschichten freuen. So führt eine Mordermittlung die Kommissare auf einen Ufologen-Kongress, während andere Verbrechen im Tonstudio, einem Edelrestaurant oder gar auf der örtlichen Kegelbahn ihren Lauf nehmen. Ganz nebenbei gerät das Privatleben der Figuren ebenfalls durcheinander: Marie Hofer (Karin Thaler, 59) kämpft mit einem äußerst anspruchsvollen Musiker als Mitbewohner, Ignaz "Jo" Caspar (Christian K. Schaeffer) muss sich in einem Wettbewerb beweisen und Anton Stadler trifft unglücklich eine folgenschwere Entscheidung. Dazu kommen neue Überraschungen – wie ein mysteriöser Besucher für Kommissarin Julia Beck und aufregende Neuigkeiten bei Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou). Die Regie übernehmen unter anderem Werner Siebert und Irene Graef.

"Die Rosenheim-Cops" gehört zu den beliebtesten Formaten im deutschen Fernsehen, was besonders an der charmanten Mischung aus Krimi und humorvoller Leichtigkeit liegt. Die Serie wird in und um Rosenheim und München gedreht. Zuletzt hatte es noch Mutmaßungen gegeben, ob es eine 25. Staffel geben wird, da einzelne Schauspieler zwischendurch eine Drehpause angekündigt hatten. Während die Zukunft mit neuen Folgen für die Fans aufregend bleibt, sorgt der bevorstehende Abschied von Marisa Burger für Wehmut – schließlich ist ihr Satz "Es gabat a Leich" längst ikonisch. Max Müller und Marisa Burger, die beide seit der ersten Folge dabei sind, haben mit ihren Rollen Kultstatus erreicht.

ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Hansen und Wirtin Mathilde Aichner, "Die Rosenheim-Cops"

© ZDF / Christian A. Rieger Michael A. Grimm, Max Müller und Igor Jeftić, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

