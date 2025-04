Fans sind entsetzt wegen Marisa Burgers "Rosenheim Cops"-Aus

Die beliebte Serie "Die Rosenheim Cops" flimmert seit 2002 über die deutschen Fernsehbildschirme. Doch die Fans des Krimis müssen sich auf eine Veränderung einstellen: Marisa Burger (51), bekannt als Frau Stockl, verlässt die bayerische Produktion. Der Ausstieg der Schauspielerin ist vielen Zuschauern ein Dorn im Auge. "Oh nein! Ich kann mir die Serie ohne Stocki nicht vorstellen", schreibt ein User unter einen Post der Show auf Instagram. In einem weiteren Kommentar heißt es: "'Die Rosenheim Cops' ohne Frau Stockl ist absolut undenkbar! Aber: Alles Gute für die Zukunft an die grandiose Marisa Burger."

Ein kleines Trostpflaster gibt es allerdings für die langjährigen Zuschauer der Kultserie. Die Darstellerin verlässt "Die Rosenheim Cops" erst nach der 25. Staffel, das heißt, es wird noch rund 20 Folgen mit der beliebten Sekretärin geben. Marisa machte im Gespräch mit der Abendzeitung München außerdem deutlich, dass hinter ihrem Exit kein Zerwürfnis mit ihren TV-Kollegen stecke. Sie habe die Zeit in Oberbayern sehr genossen und wolle sich nun "neuen beruflichen Herausforderungen" stellen.

Mit ihren regelmäßigen Auftritten im Fernsehen erfreut Marisa ihre Fans. Doch ihre eigene Mutter konnte sich für ihre Karriere nie begeistern. In ihrer Biografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war: Vom Mut, eigene Wege zu gehen" erzählte die 51-Jährige, dass ihre Eltern sie bei ihrem Traum, Schauspielerin zu werden, zu Beginn nicht unterstützt hätten. "Allein der Gedanke daran war angstbehaftet. 'Da verdient man doch kein Geld!', 'Die vielen arbeitslosen Schauspieler!', 'Und was machst du, wenn es nicht klappt?' Aber ich ließ mich nicht beirren", schrieb die TV-Bekanntheit darin.

Seidenabel, Hans / ActionPress Marisa Burger mit ihren Kollegen von "Die Rosenheim-Cops"

Instagram / burger.marisa Marisa Burger, TV-Bekanntheit

