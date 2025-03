Nach Trennung: Männer stehen Schlange bei Jessica Alba

Jessica Alba (43) scheint ihr Leben nach der Trennung von Cash Warren (46) in vollen Zügen zu genießen und hat auch auf dem Dating-Markt bereits einiges Interesse geweckt: Die Schauspielerin, die im Februar offiziell die Scheidung einreichte, soll sich vor Verehrern kaum retten können. "Die Männer stehen Schlange, seit sie wieder verfügbar ist", verriet eine Quelle gegenüber OK!. Die Ehe mit Cash, mit dem sie drei Kinder hat, sei schon seit Längerem eher eine freundschaftliche WG gewesen, wie Jessica laut dem Magazin erklärte. Die Trennung sei demnach ohne Drama verlaufen – das Paar wolle weiterhin respektvoll und im Sinne der gemeinsamen Familie zusammenarbeiten.

Kennengelernt hatten sich Jessica und Cash 2005 am Set von "Fantastic Four", wo sie als Sue Storm vor der Kamera stand und er als Assistent des Regisseurs arbeitete. Ihre Verbindung entwickelte sich schnell: Bereits zwei Jahre später folgte die Verlobung, 2008 dann die Hochzeit im kleinen Kreis im Beverly Hills Courthouse. Gemeinsam zogen sie ihre drei Kinder groß: Tochter Honor, die nur zwei Monate nach der Hochzeit geboren wurde, Tochter Haven und Sohn Hayes. In ihrem Trennungs-Statement auf Instagram erklärte Jessica, sie habe über Jahre hinweg eine Reise der Selbstfindung unternommen, die sie nun als eigenständige Person fortsetzen wolle.

Jessica feierte ihren Durchbruch in der Schauspielerei vor rund 25 Jahren mit der Kultserie "Dark Angel", in der sie die Hauptrolle der Max Guevara spielte. Ihre beeindruckende Leistung brachte ihr große Aufmerksamkeit und mehrere Auszeichnungen. Als junge Schauspielerin begeisterte sie mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und wurde schnell zu einem der begehrtesten Hollywood-Stars. Doch Jessica strebte mehr an als nur Ruhm vor der Kamera: Schon früh zeigte sie unternehmerisches Talent und gründete 2012 das Unternehmen Honest Company, das sich auf den Versand umweltfreundlicher und gesunder Produkte spezialisiert hat.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin, mit ihrer Familie

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

