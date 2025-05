Romina Palm fühlt sich schwanger "so unwohl wie noch nie"

Romina Palm (25), Model und Social-Media-Star, hat in einer ehrlichen Antwort auf die Frage ihrer Fans einen Einblick in ihre Gefühlswelt während der Schwangerschaft gegeben. In einer Instagram-Story verriet die werdende Mutter, dass sie zwar ihren Babybauch liebt, sich jedoch insgesamt "so unwohl wie noch nie" fühlt. "Ich schaue gekonnt am Spiegel vorbei", gestand sie. Der besondere Zustand und die bevorstehende Geburt ihres Kindes lassen sie diese Phase jedoch gelassen überstehen: "Das ist okay. Ist ja (hoffentlich) nicht mehr lange."

In ihrer Message betonte Romina, dass trotz der körperlichen Veränderungen die Freude über das kleine Leben in ihr überwiegt. Die Schwangerschaft und der Babybauch hätten "Wunderbares erschaffen", sagte sie. Gleichzeitig mache sie aber auch keinen Hehl daraus, dass sie diese Zeit nicht verklären möchte: "Ich würde es jetzt auch gerne romantisieren, aber nein." Damit spricht sie offen aus, womit viele werdende Mütter sich identifizieren können – mit den körperlichen und emotionalen Herausforderungen während der Schwangerschaft.

Romina, die 2021 durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel einem breiten Publikum bekannt wurde, ist seit November 2023 mit dem Unternehmer Christian Wolf offiziell liiert. Im April verlobten sich die beiden. Mittlerweile ist sie nicht nur im Modelbereich tätig, sondern auch eine erfolgreiche Influencerin. Auf ihren Social-Media-Kanälen gewährt sie ihren Fans regelmäßig private Einblicke, die ihre Anhänger für ihre Authentizität schätzen. Die Entscheidung, ihre ehrlichen Gedanken und Gefühle in der Schwangerschaft zu teilen, zeigt einmal mehr, wie sehr sie mit ihrer Community verbunden ist und auch die weniger glamourösen Seiten des Lebens nicht ausklammert.

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf bei ihrer Verlobung im April 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

