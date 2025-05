Endspurt: Darauf freut sich Romina Palm nach Geburt

Romina Palm (25), bekannt als Model und Influencerin, steht kurz vor einem der aufregendsten Momente ihres Lebens. In wenigen Wochen werden sie und ihr Partner Christian Wolf ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt willkommen heißen. Auf Instagram teilte sie jetzt, worauf sie sich dabei am meisten freut: "Sie von oben bis unten abzuknutschen. Diesen Menschen, der halb aus mir und halb aus der Person besteht, die ich über alles liebe... endlich kennenzulernen." Weiterhin beschrieb sie, wie sie sich darauf freut, sich selbst in der Rolle als Mutter zu erleben und ihren kleinen Schatz sowohl Freunden als auch ihrer Community vorzustellen.

Romina macht sich auch Gedanken über die Veränderungen, die mit der Geburt einhergehen werden. Mit ihrer offenen Art erklärte sie, dass sie sich bereits darauf freut, Fehler zu machen und die damit verbundenen Lektionen anzugehen. "Wachsen zu dürfen" und eine neue Routine zu erschaffen, gehören zu den Punkten, die sie im Zusammenhang mit ihrer neuen Rolle als "Mama Romi" besonders spannend findet.

Bereits während der Schwangerschaft hat Romina bedeutende Momente mit ihrer Community geteilt. So ließ sie beispielsweise ihre beste Freundin Marla die Disney-Figur Bambi auf ihren Babybauch malen. Obwohl Romina nach eigener Aussage keine klassischen Schwangerschaftstrends verfolgen wollte, gehörte diese Überraschung zu den Höhepunkten ihrer Schwangerschaft. Es bleibt spannend, welche weiteren Highlights die baldige Mutter ihren Fans in naher Zukunft präsentieren wird, wenn sich ihr Familienglück vervollständigt.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Romina Palm im Mai 2025

