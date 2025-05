40. Schwangerschaftswoche: Romina Palm erlebt falschen Alarm

Romina Palm (25) erlebte vor einigen Tagen einen aufregenden Moment: Die Influencerin, die sich in der 40. Schwangerschaftswoche befindet, dachte, ihr Baby würde sich auf den Weg machen. Sie sei zunächst bei einer Massage und dann gemeinsam mit ihrem Verlobten Christian Wolf essen gewesen, als sie alle fünf bis zehn Minuten Übungswehen verspürte, die sich "anders" anfühlten als zuvor. "Alles hat sich 'so schwer nach unten' angefühlt und gezogen, bis in den Rücken rein. Uns war klar: Maus kommt!", schreibt die GNTM-Bekanntheit.

Doch nach dem Essen – und einem Zwischenstopp für ein Eis – beruhigte sich die Situation. "Ende vom Lied: Zu Hause war ich heiß duschen und danach wurde es besser. Seitdem hatte ich es nicht mehr so stark. Irgendwie verrückt, oder?", erzählt Romina. Nun bleibe nur das Warten bis zum tatsächlichen Startschuss, den niemand genau vorhersagen kann. Vielleicht passiert es noch in der Nacht, vielleicht lässt sich ihre Tochter aber auch noch zehn Tage Zeit, spekuliert die werdende Mutter weiter.

Schon während der gesamten Schwangerschaft ließ die Social-Media-Bekanntheit durchblicken, wie sehr sie sich auf ihr neues Kapitel freut. Erst kürzlich offenbarte sie ihren Fans auch, welche bevorstehenden Momente die meiste Begeisterung in ihr auslösen. "Sie von oben bis unten abzuknutschen. Diesen Menschen, der halb aus mir und halb aus der Person besteht, die ich über alles liebe... endlich kennenzulernen", schwärmte Romina im Netz. Sie sei aber ebenso aufgeregt, sich selbst in der Rolle als Mama zu erleben und ihren Nachwuchs der Familie, Freunden sowie ihrer Community vorzustellen.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Januar 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Mai 2025

