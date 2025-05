Fans gelangweilt: Floppt Knossis Survivalshow "Deep Down"?

Mit "Deep Down" kündigte Jens "Knossi" Knosalla (38) das bisher härteste seiner Formate an. In der Survivalshow werden die Kandidaten in einer Holzbox lebendig begraben und müssen 100 Stunden durchhalten. Der Streamer und Kumpel Sascha Huber (32) haben sich das Ganze ausgedacht und promoteten es vorab als heftige Grenzerfahrung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen der Fans – aber offenbar wurden sie enttäuscht. Die ersten drei Folgen sind mittlerweile auf YouTube abrufbar und in den Kommentaren beklagen sich die Zuschauer über Langeweile. "Schwaches Format… 100 Prozent Langeweile garantiert", schreibt ein enttäuschter User. Und weitere schließen sich an. Kommentare wie "Wie kann man bei einem Format so in die Tonne greifen?" oder "Was soll das denn für ein jämmerlicher Versuch sein, einen auf MrBeast (27) zu machen. Ganz schwache Nummer" häufen sich.

Aber die Resonanz ist nicht nur schlecht. Viele von Knossis Zuschauern freuen sich auch mal, ein etwas anderes Format präsentiert zu bekommen. "Interessantes Format. Aber teilweise schwer nachvollziehbar für den Zuschauer. Die psychische Belastung muss echt krass sein", erklärt ein User sachlich. Andere sind sich sicher, dass "Deep Down" vor allem ein Problem mit langen, ruhigen Phasen hat, an sich aber interessant ist. Vielleicht haben Knossi und auch Sascha die Messlatte mit ihrer Promotion einfach ein bisschen zu hoch gelegt. "Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, was du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben", erklärte der Fitness-Influencer die Idee beispielsweise gegenüber Bild.

Aber nicht nur die beiden Erfinder, sondern auch die Kandidaten betonten vorab mehrfach, wie sehr sie in der Show an ihre Grenzen kamen. So erzählte Influencer Willi Whey (30) seiner Community in einem Interview mit dem Magazin: "Ich war kurz davor, zu halluzinieren und durchzudrehen. Ich wusste nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist. Ich habe komplett den Bezug zur Realität verloren." Er habe dennoch versucht, positiv zu bleiben, was ihm aber sehr schwergefallen sei. Knossi selbst erging es in der Box wohl ganz ähnlich. Er betonte, noch nie in seinem Leben so viel Angst gehabt zu haben.

Sascha Huber und Knossi

Willi Whey

