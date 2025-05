Elizabeth und Billy Ray Cyrus feiern Pärchendebüt in Rom

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) haben sich erstmals als Paar im Blitzlichtgewitter gezeigt! Am vergangenen Samstag betraten die Schauspielerin und der Musiker gemeinsam den roten Teppich in Rom, wo sie an einem eleganten Dinner zur Eröffnung der Ausstellung Orizzonti/Rosso im Palazzo Barberini teilnahmen. Elizabeth strahlte auf einem Foto auf Instagram in einer auffälligen, pinkfarbenen Robe mit tiefem Ausschnitt und langen Cape-Ärmeln, während Billy Ray in einem rockigen, komplett schwarzen Look samt Cowboyhut beeindruckte. Breit lächelnd posierten die beiden für die Fotografen und wirkten total happy. Begleitet wurden die beiden von Elizabeths Sohn Damian Hurley (23), der in einem roten Anzug die Blicke auf sich zog.

Die Romanze des Paares sorgte im April für reichlich Aufsehen, als die beiden ihre Beziehung bei einem Oster-Posting auf Instagram offiziell machten. Kennengelernt hatten sich der Sänger und die Schauspielerin bereits 2022 bei den Dreharbeiten zu dem Film "Christmas in Paradise", kamen jedoch erst dieses Jahr zusammen. In einem Interview in der The Ty Bentli Show erwähnte Billy Ray, dass Elizabeth ihm in einer schwierigen Phase seines Lebens Trost gespendet habe. Sie seien zwar sehr unterschiedlich, doch hätten "komischerweise" dennoch vieles gemeinsam. "Es ist lange her, dass ich so glücklich gewesen bin", schwärmte der Countrystar.

Auch Elizabeth scheint die Beziehung total glücklich zu machen. Sie beschrieb ihr aktuelles Liebesglück bei einer Charity-Gala in Düsseldorf gegenüber Bild kürzlich als einen regelrechten Jungbrunnen. "Ich fühle mich gerade wie auf Wolken, das hält mich vielleicht auch jung. Sich zu verlieben ist wie ein Jungbrunnen. Es ist immer gleich schön, egal wie alt man ist. Und man fühlt sich immer wieder wie ein Teenager", berichtete die 59-Jährige. Auch Sohn Damian sei ganz begeistert von dem neuen Freund seiner Mutter und freue sich darüber, sie so froh zu sehen.

Collage: Instagram Collage: Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley

Getty Images Ellizabeth Hurley mit ihrem Sohn Damian im Mai 2025 in New York

