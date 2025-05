Liz Hurley äußert sich erstmals zur Romanze mit Billy Ray

Elizabeth Hurley (59) könnte kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin überraschte ihre Fans kürzlich mit der Neuigkeit, dass sie Billy Ray Cyrus (63) datet. Zu Gast bei einer Charity-Gala in Düsseldorf schwärmte sie gegenüber Bild nun: "Ich fühle mich gerade wie auf Wolken, das hält mich vielleicht auch jung. Sich zu verlieben ist wie ein Jungbrunnen. Es ist immer gleich schön, egal wie alt man ist. Und man fühlt sich immer wieder wie ein Teenager." Viele Menschen hätten ihr seit dem Beginn der Romanze versichert, dass sie dadurch viel jünger aussehe.

Auf das Event begleitete sie wie so oft ihr Sohn Damian Hurley (23). Liz und ihr Spross sind ein Herz und eine Seele, deshalb war es der Britin sehr wichtig, dass sich ihre Lieblingsmenschen gut verstehen. Ein Insider plauderte im Gespräch mit Hello! aus, dass es diesbezüglich nicht besser laufen könnte. "Damian liebt Billy Ray und freut sich sehr, seine Mutter glücklich und verliebt zu sehen", bestätigte die Quelle vor wenigen Wochen.

Für den "Achy Breaky Heart"-Interpreten könnte das Liebesglück nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen. In Billys Familie gibt es momentan viele Streitigkeiten. Zu vielen seiner Kinder, inklusive Miley (32) und Noah Cyrus (25), hat der US-Amerikaner kein gutes Verhältnis. Zuletzt schoss auch noch seine Ex-Frau Tish Cyrus (57) gegen den 63-Jährigen. In ihrem Podcast "Sorry We're Cyrus" behauptete sie, dass der Musiker sie mit ihren fünf Kindern oft allein gelassen habe. In dieser Zeit habe sie "nur überlebt und jeden Tag irgendwie durchgehalten".

ActionPress / Panama Pictures Damian Hurley und Elizabeth Hurley, Mai 2025

Getty Images Tish und Billy Ray Cyrus im Februar 2019

