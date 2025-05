Herzogin Meghan stellte sich die Mutterschaft anders vor

In der neuen Folge ihres Podcasts "Confessions of a Female Founder" hat Herzogin Meghan (43) offen über ihre Erfahrungen als Mutter gesprochen. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) und zweifache Mutter erklärte, dass sie sich das Leben mit Kindern anders vorgestellt hatte. "Ich hatte eine ganze Vision", sagte sie und beschrieb, wie sie sich vorstellte, Reden mit einem Baby auf der Hüfte zu halten. Doch sowohl während ihrer Schwangerschaften als auch in den Monaten danach sei ihr Leben von vielen äußeren Einflüssen geprägt gewesen, die ihre Visionen durchkreuzt hätten. "Es war nicht so, wie ich es mir ausgemalt hatte", verriet Meghan.

Die Herzogin gab dabei auch seltene Einblicke in ihr Privatleben. So berichtete sie, dass ihr Alltag als zweifache arbeitende Mutter oft überwältigend sei – trotz der Unterstützung durch eine langjährige Nanny. Meghan betonte, wie wichtig es ihr sei, dass ihre Kinder sie auch als berufstätige Mutter sehen. In dem Gespräch mit der Gründerin Cassandra Thurswell verglich Meghan das Leben und die Herausforderungen der Gründerwelt mit denen des Mutterseins. Sie habe viel über Planung und Geduld gelernt, erklärte sie, und zog Parallelen zum Gärtnern: "Man muss sicherstellen, dass die Wurzeln stark genug sind, um das nächste Wachstum tragen zu können."

Meghan und Harry entschieden sich 2020 dazu, ihre Rollen als aktive Mitglieder der britischen Königsfamilie niederzulegen und mit Sohn Archie (6) in die USA zu ziehen. Ihre Tochter Lilibet (3) kam bereits im kalifornischen Montecito zur Welt. Dort lebt die Familie seitdem zurückgezogen, hält Fotos und öffentliche Auftritte ihrer Kinder weitgehend unter Verschluss. Meghans Freundschaft zu Cassandra reicht bereits in das Jahr 2009 zurück, als die spätere Herzogin noch als Schauspielerin arbeitete.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Anzeige Anzeige