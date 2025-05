Nutzt Herzogin Meghan Archie und Lilibet für ihr PR-Spiel?

Herzogin Meghan (43) hat mit einem einfachen Schwarz-Weiß-Foto alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Bild, das sie am Sonntag auf Instagram veröffentlichte, zeigt ihren Ehemann Prinz Harry (40) gemeinsam mit den beiden Kindern Archie und Lilibet im heimischen Garten im US-amerikanischen Montecito. Auffällig: Die Gesichter der Kinder bleiben anonym, während nur der Rücken der Familie zu sehen ist – und die Bildunterschrift fehlt. Das Foto wurde einen Tag nach Prinz Harrys Fernsehinterview gepostet, in dem er der königlichen Familie die Verantwortung für den Verlust seines Polizeischutzes zuschrieb. Royal-Experte Hugo Vickers äußert sich kritisch und wirft der Herzogin vor, mit solchen Aufnahmen mediale Spiele rund um das royale Familienleben zu betreiben. "Ich bin persönlich langsam etwas genervt davon, ständig Fotos von den Hinterköpfen der Kinder zu sehen", sagte er gegenüber The Sun.

Der Royal-Experte wertete Herzogin Meghans Foto-Posting als neue Spitze im andauernden Konflikt mit dem Königshaus. Sie nutze laut ihm gezielt die Kinder, um Aufmerksamkeit zu erzeugen – und das bewusste Verbergen der Kindergesichter wirke dabei wie ein kalkulierter Schachzug. Der Zeitpunkt des Beitrags – nur kurz nach Prinz Harrys Interviewkritik an König Charles (76) – verstärke diesen Eindruck zusätzlich, so der Experte. Während die Royals in London den VE Day feierten, inszenierten sich Meghan und Harry seiner Meinung nach bewusst zurückgezogen in privater Idylle. Für Hugo Vickers ein deutliches Zeichen: Die Sussexes könnten sich endgültig vom britischen Königshaus distanziert haben.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen über den öffentlichen Umgang von Herzogin Meghan und Prinz Harry mit privatem Bildmaterial. Erst kürzlich setzten sie ihr Familienleben erneut gezielt auf Social Media in Szene – verzichteten jedoch auch hier darauf, die Gesichter ihrer Kinder zu zeigen. Während sich die Royals am 5. Mai in London zum VE Day als geschlossene Einheit auf dem Balkon präsentierten, zeigten sich Harry und Meghan in privater Abgeschiedenheit – und rückten erneut ihre Kinder in den Fokus. Ob dies gezielt zur Aufmerksamkeitslenkung geschah, bleibt Spekulation. Fest steht: Aufmerksamkeit haben sie in jedem Fall bekommen.

Instagram / meghan Prinz Harry, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Mai 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

