Herzogin Meghan teilt zum Muttertag Foto mit ihren Kindern

Herzogin Meghan (43) hat den diesjährigen Muttertag in Kalifornien mit einem rührenden Familienmoment zelebriert. Am Sonntag teilte sie auf Instagram ein Foto, das sie in einem kuscheligen, cremefarbenen Ensemble zeigt – eng umarmt von ihren beiden Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3). Das private Bild entstand offenbar im heimischen Montecito und verzückte Fans weltweit. Meghan schrieb dazu eine emotionale Botschaft: "Ein Hoch darauf, alles mit Freude zu meistern! Und auf diese beiden Juwelen – die immer noch versuchen, den 'Mama-Berg' zu erklimmen, mich mit Küssen zu überschütten und jeden Tag zu einem unvergesslichen Abenteuer zu machen. Eure Mutter zu sein, ist das größte Privileg meines Lebens."

Zuletzt setzt sie noch eine niedliche Liebesbekundung an ihre Kids hinzu. "Auch ich 'liebe euch mehr als alle Sterne am Himmel, alle Regentropfen und alles Salz auf allen Pommes frites der Welt'", schließt sie ihren Beitrag. Damit zeigt die royale Unternehmerin einmal mehr, wie wichtig ihr ihre Familie ist. In den vergangenen Wochen überraschte sie immer wieder mit sehr persönlichen Einblicken in ihr privates Leben und das ihrer Kinder. Erst vor wenigen Tagen feierte die ganze Familie den sechsten Geburtstag von Archie – und über das Wochenende sorgten Meghan und Prinz Harry (40) ganz schön für Aufsehen. Total verliebt zeigten sich die beiden ohne Scham und Zurückhaltung im Publikum von Beyoncés (43) Konzert in Los Angeles. Dort tanzten sie, kuschelten und lachten ausgelassen, wie Fotos auf Meghans Account beweisen.

In der Vergangenheit hat Meghan jedoch wiederholt für Diskussionen gesorgt: Bisher waren sie und ihr Ehemann immer sehr zurückhaltend, ihre Kinder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Dass sie die beiden nun doch recht oft vor die Linse zieht, kommt nicht bei allen gut an. Royal-Experte Hugo Vickers warf Meghan in einem Interview mit The Sun sogar vor, mit solchen Beiträgen gezielte Medienstrategien zu verfolgen. Angeblich soll sie ein Spiel mit der Öffentlichkeit betreiben und ihre Kids als PR-Masche benutzen. Trotz der Debatten betont die Herzogin in ihren Social-Media-Posts immer wieder die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt und gewährt ihren Fans zumindest hin und wieder kleine Einblicke in das Familienleben in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Anzeige Anzeige

Anzeige