Nach Geburt: Christian Wolf ist total stolz auf Romina Palm

Christian Wolf und Romina Palm (25) können ihr Glück kaum fassen: Am 24. Mai wurden die beiden Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes. Auf Instagram teilte Christian voller Emotionen seine Gedanken über die letzten Stunden. Der stolze Vater erklärte, wie beeindruckt er von Rominas Stärke und der Art ist, wie sie die Geburt gemeistert hat. "Ich bin so unglaublich stolz auf sie, wie sie das gehandhabt hat und an welchem Punkt sie jetzt schon ist", schwärmte er in einem Video und ergänzte, dass sie sich momentan noch ausruht, bevor sie weitere Details teilen möchten.

Zu seiner Instagram-Story fügte Christian hinzu, dass die Geburt ihrer Tochter besonders gut verlaufen sei und er Romina für ihre Leistung bewundere. Der Unternehmer wirkte dabei sichtlich bewegt und betonte wiederholt, wie tief beeindruckt er von seiner Partnerin ist. "Es war wirklich krass, was sie geleistet hat und wie besonders gut das alles lief." Noch bleibt unklar, wann die beiden mehr Einblicke in die Geburt und das Leben mit ihrer Tochter geben werden, aber Christian deutete an, dass dafür die Zeit kommen werde, sobald Romina sich vollständig erholt hat.

Romina, die durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel Bekanntheit erlangte, hatte kürzlich auf Social Media erste Bilder mit ihrem Baby geteilt. Die kleine Familie zeigte sich überglücklich in den ersten gemeinsamen Stunden mit ihrer Tochter, deren Name bisher nicht bekannt gegeben wurde. Seit ihrem Beziehungsbeginn dokumentieren Romina und Christian regelmäßig ihr Leben und lassen ihre Fans an besonderen Momenten teilhaben – doch bei ihrem Familienzuwachs scheinen sie sich etwas mehr Privatsphäre erhalten zu wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Mai 2025

Anzeige Anzeige