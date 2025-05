Nikola Glumac war "noch nie zuvor" so glücklich wie jetzt

Nikola Glumac (29) erlebt gerade eine aufregende Zeit. Seit Ende letzten Jahres ist er mit Kim Virginia Hartung (30) zusammen, für die der Realitystar sogar nach Dubai umgezogen ist. Inzwischen sind die beiden sogar verlobt und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellt sich Nikola nun den Fragen seiner Fans – einer möchte dabei wissen, ob er jemals so glücklich gewesen sei, wie er es momentan ist. Darauf hat Nikola eine klare Antwort: "Noch nie zuvor war es so wie jetzt! Mit Kim erlebe ich nur das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Ich bin unendlich dankbar, diese Frau an meiner Seite zu haben."

Seinen Schwärmereien ließ der gebürtige Serbe auch bereits Taten folgen. Zu ihrem 30. Geburtstag vor wenigen Tagen überraschte Nikola seine Liebste mit einem neuen Tattoo: eine Person, die ein Baby mit einer Schleife auf dem Kopf auf dem Arm hält. Ein Bild, das offenbar Nikola mit seiner noch ungeborenen Tochter darstellen soll. Diese persönliche Geste rührte die schwangere Kim sehr. "Das krasseste Geburtstagsgeschenk", schrieb sie zu einem Instagram-Video, in dem sie ihrer Community stolz das kleine Kunstwerk zeigte.

Obwohl die beiden Influencer ganz offensichtlich auf Wolke sieben schweben, ist auch ihre Beziehung nicht perfekt. Während ihrer gemeinsamen Zeit krachte es auch schon mal heftig – einmal sogar so doll, dass Nikola kurzerhand das gemeinsame Hotel verließ und vorerst verschwand. Kim war völlig außer sich und hielt ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden – als der Promis unter Palmen-Star schließlich wieder auftauchte, klärten sie die ganze Situation in einem ausführlichen Statement auf.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

