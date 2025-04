Nach Funkstille: Kim Virginia und Nikola melden sich zurück

Nach ihrem überraschenden Streit und dem Verschwinden von Nikola Glumac (29) melden sich Kim Virginia Hartung (29) und Nikola jetzt erstmals wieder gemeinsam auf Instagram. In einem Video erklären die beiden Reality-TV-Stars ihren Fans, was in den letzten Stunden passiert ist. Kim gibt dabei zu, dass der Konflikt besonders heftig gewesen sei und sogar dazu führte, dass Nikola gedacht habe, Kim habe die Beziehung zu ihm beendet. "Das war nicht der Fall", betont sie jedoch. Daraufhin habe Nikola Hals über Kopf das Hotelzimmer verlassen, sei mit dem Auto los und nicht mehr erreichbar gewesen. Beide hätten in der Situation falsch reagiert, so die Influencerin weiter: "Er war total aufgelöst und hat in dem Moment einfach nicht richtig gehandelt und ehrlich gesagt, ich auch nicht. Hätte einfach alles nicht katastrophaler laufen können."

Laut Kim sei der Auslöser für den Streit zwar weiterhin ungeklärt, jedoch wolle das Paar dieses Thema in der nächsten Zeit klären und sich intensiv ihrer Beziehung widmen. Zudem versprechen die Influencer, dass sie ihre Follower weiterhin an ihrem Leben teilhaben lassen wollen. "Sobald wir selbst mehr Klarheit haben, nehmen wir euch gerne mit. Auch wenn wir selbst manchmal etwas Scheu haben, Dinge hier zu teilen, die sehr privat sind, wollen wir das auf keinen Fall ändern", verspricht die 29-Jährige und fügt hinzu: "Das ist unser reales Leben, mit allen cringen Momenten, Situationen, in denen es einfach drunter und drüber geht, peinlichen Aktionen und wunderschönen Erlebnissen." Trotz der Konfrontation sei ihnen bewusst geworden, wie wichtig ihnen ihre Liebe ist.

Die Community der beiden Turteltauben wird bei diesen Neuigkeiten wohl aufatmen. Schließlich präsentieren sich die beiden Promis unter Palmen-Kandidaten seit einem halben Jahr als das Traumpaar schlechthin. Nicht nur, dass Nikola bereits nach wenigen gemeinsamen Wochen für Kim seine Zelte in Deutschland abbrach und zu ihr nach Dubai auswanderte – schon bald darauf verkündeten sie, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Seit dem Beginn ihrer Beziehung sind die beiden unzertrennbar. "Oft lernt man eine Person besser kennen, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Als wir am Anfang viele tiefgründige Gespräche hatten, habe ich gemerkt, was für ein wunderschöner Mensch sie ist und was für eine tolle Seele sie hat", schwärmte Nikola in seiner Instagram-Story über seine Liebste.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

