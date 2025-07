Sommerpause bei "In aller Freundschaft": So geht es weiter

Die beliebte ARD-Serie "In aller Freundschaft" verabschiedet sich in die Sommerpause. Anstelle neuer Episoden werden in den kommenden Wochen Wiederholungen ausgestrahlt – für Fans eine Chance, einige besondere Momente aus der Sachsenklinik erneut zu erleben. Den Anfang macht am 29. Juli die Folge "Sarahs Hochzeit", in der Verwaltungschefin Sarah Marquardt vor den Traualtar tritt. Doch der große Tag bleibt nicht ohne Zwischenfälle, denn medizinische Notfälle machen das Ereignis zu einer echten Herausforderung.

Auch die darauffolgenden Dienstage stehen ganz im Zeichen alter Highlights. So dreht sich die Episode "Späte Hochzeit" am 5. August um Otto Stein und seine Verlobte Charlotte, die sich ebenfalls das Jawort geben wollen. Doch chaotische Umstände, wie ein verletzter Standesbeamter, stellen die Geduld der beiden auf die Probe. Am 12. August sorgt die Folge "Hochzeitsglocken" mit einer dramatischen Unfallgeschichte und einer turbulenten Hochzeitsplanung für Spannung, während am 19. August in "Ringtausch" neben einer dringenden Lebertransplantation auch eine dramatische Entführung die Charaktere beschäftigt. Die Wiederholungen bieten eine spannende Mischung aus Drama, Romantik und Humor, die die Zuschauer seit Jahren begeistert.

Mit ihrer Kombination aus lebensnahen Schicksalen, medizinischen Herausforderungen und zahlreichen romantischen Elementen hat sich die Reihe zu einem der beliebtesten Formate im deutschen Fernsehen entwickelt. Die Schauspieler des Ensembles schaffen es dabei immer wieder, das Publikum mitzureißen. Besonders alteingesessene Charaktere wie Dr. Roland Heilmann, gespielt von Thomas Rühmann (70), machen den besonderen Charme und die Verbundenheit des Publikums zur Sendung aus. Aktuell sieht es auch nicht danach aus, dass die eingefleischten Fans in näherer Zukunft auf den Doktor verzichten müssen. Angesprochen auf seine Zukunftspläne, verriet der Schauspieler im Promiflash-Interview: "Heilmann wird mit mir altern. Und ist schon gut dabei." Ein konkretes Serien-Aus scheint damit erst einmal vom Tisch zu sein.

ARD / Saxonia Media / Markus Nass "In aller Freundschaft"-Ärzteteam der Sachsenklinik

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Alexa Maria Surholt als Sarah Marquardt in "In aller Freundschaft"

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Thomas Rühmann, Schauspieler

