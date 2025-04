Nach Trennung: Bandelt Sam Thompson mit Netflix-Granate an?

Sam Thompson (32) scheint nach der Trennung von Zara McDermott (28) einen Neuanfang zu wagen. Der Reality-TV-Star wurde kürzlich mit Lucy Syed, einer Teilnehmerin der Netflix-Show Too Hot to Handle, in einem Londoner Nachtclub gesichtet. Wie Insider gegenüber DailyMail ausplauderten, sollen der "Made in Chelsea"-Star und die hübsche Brünette nicht nur im "The Rex Rooms" gefeiert, sondern auch in kleinerem Kreis Zeit miteinander verbracht haben.

Ob es sich bei Lucy und Sam jedoch um mehr als eine lockere Bekanntschaft handelt, ist unklar. Freunde sollen gegenüber dem Newsportal lediglich betont haben, dass Sam die gemeinsame Zeit mit dem Reality-Sternchen genießt und sich wieder ins Dating-Leben stürzt. Für Fans ein vielversprechendes Zeichen, dass er den Schlussstrich langsam aber sicher verdaut hat. Schließlich hatte er erst kürzlich in einem Podcast betont, wie sehr er noch an der Trennung knabbere und, dass ihn die neue Liebe seiner Ex schmerze.

Während Sam nun nach fünf Jahren Beziehung mit Zara offenbar wieder ins Dating-Leben eintaucht, ist die Influencerin bereits in festen Händen. Sie hat eine Beziehung mit dem One Direction-Star Louis Tomlinson (33) bestätigt und soll sogar schon dessen Familie kennengelernt haben, wie ein Insider verriet. "Zara hat bereits die ganze Familie kennengelernt und alle merken, dass sie Louis ganz verrückt gemacht hat. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sie ihn glücklich sehen", erzählte der Informant erst kürzlich The Sun.

Instagram / lucy_syed Lucy Syed, "Too Hot To Handle"-Bekanntheit

Getty Images Zara McDermott im März 2025

