"The Walking Dead"-Ableger: Norman Reedus teilt Foto vom Set

Bald ist Norman Reedus (53) wieder als Daryl Dixon auf den Fernsehbildschirmen zu sehen. Seit 2010 spielt der in Florida geborene Schauspieler nun schon eine der Hauptrollen in der beliebten Zombie-Serie The Walking Dead. Auch wenn die Show schon bald ein Ende finden wird, müssen sich die Fans nicht endgültig von den geliebten Charakteren verabschieden. In den kommenden Jahren sollen gleich vier Ableger erscheinen. Jetzt bestätigte Norman, dass die Dreharbeiten zu seinem "The Walking Dead"-Spin-off begonnen haben.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Ehemann von Diane Kruger (46) nun einen Schnappschuss, der ihn offenbar am Set von "The Walking Dead: Daryl Dixon" zeigt. Große Einblicke in die Dreharbeiten zum Ableger gewährt der Darsteller allerdings nicht. Nur ein Tisch, auf dem augenscheinlich das Script zu der ersten Folge liegt, sowie Normans Oberkörper sind auf dem Foto zu erkennen. "Erster Tag. Los gehts", schrieb Norman mit einem Herz versehen unter seinem Post. Auf dem Bild verlinkte er zudem den offiziellen "The Walking Dead"-Account.

In den Kommentaren zeigten sich dann viele Follower begeistert über das Foto des 53-Jährigen. "Das Daryl-Spin-off hat begonnen " oder "Ich bin schon so aufgeregt", lauteten nur einige begeisterte Nachrichten der Fans. Auch einige Prominente ließen es sich nicht nehmen, Normans Beitrag zu kommentieren. "Glückwunsch! Hab Spaß", schrieb beispielsweise Gerardo Celasco (40).

Instagram / bigbaldhead Norman Reedus am "Daryl Dixon"-Set, 2022

Getty Images Norman Reedus im Oktober 2022

Getty Images Norman Reedus, "The Walking Dead"-Star

