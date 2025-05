Süßer Zuwachs: Prinz William und Kate haben nun vier Welpen

Bei Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) zog neuer Familienzuwachs ein. Die beiden Royals sind bekennende Hundeliebhaber und lieben ihre Cocker-Spaniel-Dame Orla von Herzen. Was wohl kaum einer wusste: Orla erwartete Nachwuchs. Sie soll vor Kurzem vier kleine Welpen auf die Welt gebracht haben. Damit bricht für William, Kate und ihre Kinder George (11), Charlotte (10) und Louis (7) eine besonders spannende Zeit an. "Mutter und Babys sind wohlauf. Alle sind aufgeregt, nicht zuletzt die drei Kinder", erzählt ein Palast-Insider The Sun. Ob die vier Hundebabys ein Teil der britischen Königsfamilie bleiben, ist noch nicht klar. Aber die Kinder sollen sie unbedingt behalten wollen.

Zu sehen bekamen die Fans die Welpen bisher noch nicht. Aber da auch Orla auf dem Instagram-Kanal des zukünftigen Königspaares ab und zu mal auftaucht, werden sie sicher auch nicht zögern, Bilder der Welpen zu posten, sobald sie groß genug sind. Die frischgebackene Hundemama kam 2020 in William und Kates Familie. Sie wurde bereits in die Familie geboren, denn sie gehörte zu einem Wurf der Hündin von Kates Bruder James Middleton (38). Nur ein paar Monate, nachdem Orla bei den Waleses eingezogen war, mussten diese sich aber von ihrem zweiten Cocker Spaniel Lupo verabschieden. Lupo kam 2011 anlässlich der Hochzeit von William und Kate ebenfalls über James in die Familie.

Die britische Königsfamilie ist bekannt für ihre Liebe zu ihren Haustieren. Die Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) waren fast genauso berühmt wie sie. Auch bei William und Kate lebt nicht nur ihre Hündin. Bei einem Besuch des Thronfolgers auf einer Jugendfarm in Birmingham vergangenen April enthüllte er, dass unter seinem Dach auch noch ein Meerschweinchen lebt. Eigentlich seien die Kinder für die Stallpflege des Nagers zuständig, aber diese werde gerne mal vernachlässigt. Es soll dem 41-Jährigen nach eigener Aussage aber gar nichts ausmachen, auch mal einzuspringen.

Instagram / princeandprincessofwales Hündin Orla, Hund von Prinzessin Kate und Prinz William

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

