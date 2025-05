Zeigen Brooklyn Beckhams Tattoos eine problematische Ehe?

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat im Laufe der Jahre eine beachtliche Sammlung von Tätowierungen aufgebaut, von denen über 70 seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (30) gewidmet sind. Der Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50), der seit 2019 mit Nicola liiert ist, hat keine Hemmungen, seine Liebe unter die Haut gehen zu lassen. Mit Motiven wie ihren Initialen, dem Wort "married" oder sogar dem kompletten Text seiner Hochzeitsgelübde zeigt Brooklyn seine Zuneigung auf außergewöhnliche Weise. Dabei überrascht er Nicola oft mit neuen Tätowierungen, was sie stets zu Tränen rührt, wie er selbst gegenüber USA Today erklärte.

Neben den Liebesbekundungen an Nicola würdigte Brooklyn auch mehrfach seine Familie mit Tattoos. So wurden etwa die Geburtsjahre seiner Geschwister Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13) sowie das Geburtsjahr seines Vaters David auf seinem Körper verewigt. Ein Herz mit Rose und der Aufschrift "MUM" trägt er zu Ehren seiner Mutter Victoria. Besonders emotional sind jedoch die Tattoos, die Nicola und deren Familie gewidmet sind, wie beispielsweise der Name und ein Gebet ihrer verstorbenen Großmutter Gina. Auch eine Gravur eines Briefes von Nicola an Brooklyn befindet sich unter seinen Körperkünsten.

Die offensichtliche Faszination Brooklyns für seinen Körperschmuck spiegelt nicht nur seine Liebe wider, sondern gibt auch Einblicke in seine Beziehung zu Nicola, die manche als überaus intensiv wahrnehmen. Dass er kürzlich ein Video mit den Worten "Du und ich für immer" veröffentlicht hat, unterstreicht dies. Gleichzeitig wird über die mögliche Distanz zwischen Brooklyn und seinen Eltern spekuliert, was bei einigen Beobachtern die Frage aufwirft, wie sich die starken Symbole seiner Ehe auf sein Verhältnis zur Familie auswirken könnten. Dennoch scheint Brooklyn vollkommen in seiner Liebe zu Nicola aufzugehen, während sein Körper als lebendige Leinwand ihrer gemeinsamen Geschichte dient.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckhams Tattoo von seiner Frau Nicola

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham, November 2023

