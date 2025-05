Nico Legat hat sich in eine Suchtklinik einweisen lassen

Nico Legat (27) hat sich nach einem schweren Rückfall entschieden, professionelle Hilfe zu suchen und befindet sich seit Montag in einer Suchtklinik in Deutschland. Im Gespräch mit RTL gibt der Realitystar offen zu, dass er auf Mallorca den Entschluss gefasst habe, aktiv gegen seine Alkoholsucht vorzugehen: "Ich bereue es sehr, diesen Schritt nicht schon früher gemacht zu haben. Vielleicht hätte ich mir selbst – und auch anderen – dadurch einiges an Leid und Enttäuschung ersparen können." In Bezug auf seine Beziehung betonte Nico außerdem, dass mit seiner Partnerin Nina Kristin (43) alles in Ordnung sei und eine Trennung nicht im Raum stehe.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Nico offen über seine Probleme mit Alkohol gesprochen, besonders nach seiner Teilnahme an Temptation Island. Damals hatte der Sohn von Thorsten Legat (56) öffentlich gemacht, dass er zeitweise ganz auf Alkohol verzichtete. Doch der Verzicht war offenbar nicht von Dauer. Nun möchte der 27-Jährige sein Leben umkrempeln: "Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich sage: Es reicht. Ich übernehme Verantwortung, hole mir Hilfe und arbeite aktiv an mir. Mein Ziel ist es, stärker zurückzukommen und mein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken." Nico verspricht, sich zu ändern – für sich, seine Familie und Freunde. Die Vergangenheit möchte er ab jetzt hinter sich lassen.

In den Tagen vor der Einweisung hatte es bereits in den sozialen Medien Spekulationen über Nicos Beziehungsstatus gegeben, ausgelöst durch gelöschte gemeinsame Fotos und nachdenkliche Worte auf seinem Instagram-Account. Seine Fans hatten sich um das Paar Sorgen gemacht, doch gegen die Trennungsgerüchte setzte er zuletzt ein klares Zeichen und gratulierte Nina öffentlich und vor allem liebevoll zum Geburtstag. Seine Partnerin teilte daraufhin die Glückwünsche in ihrer eigenen Story – ein Zeichen dafür, dass sie derzeit fest an seiner Seite steht.

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

