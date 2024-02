Möchte Anya Elsners Mutter sich wieder mit ihr versöhnen?

Würde sie ihr verzeihen? Anya Elsner (20) hat schon seit Längerem ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter Katrin. Vor ihrer Dschungelcamp-Teilnahme bekam die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin sogar Anwaltspost von ihrer Mutter – diese wollte ihr damit verbieten, über sie zu sprechen. Dennoch ließ sich die TV-Bekanntheit nicht beirren und teilte heftig gegen sie aus. Nun plaudert Katrin gegenüber Promiflash aus, ob sie sich trotz allem mit Anya vertragen würde!

Im Interview mit Promiflash verrät die Mutter des Models, dass ihre Tür trotz aller Streitigkeiten immer für ihre Tochter offenstehe: "Sie kann jederzeit bei mir anrufen, sie kann vor meiner Tür stehen und wir reden." Dennoch seien von Anyas Seite Worte gefallen, die Katrin nicht in Ordnung fand. "Sie ist jung und da sagt man vielleicht auch Sachen, die nicht so gemeint sind in dem Moment, vielleicht hat sie da auch in dem Moment nicht so richtig nachgedacht und sie hatte ja auch erwähnt, dass sie einfach nur ein bisschen stänkern wollte, was das angeht", erklärt Katrin sich die Aussagen ihrer Tochter.

Obwohl sie mittlerweile offen für eine Aussprache ist, verletzten die Aussagen Katrin damals sehr, wie sie ebenfalls in dem Interview preisgibt: "Ich war fassungslos, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe das nicht geglaubt, was sie sagt und dachte so: 'Wie kann man so etwas sagen?' Das war für mich unfassbar."

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

