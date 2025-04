So actionreich ist der Trailer für "Mission: Impossible 8"

Tom Cruise (62) kehrt als Ethan Hunt zurück – und das in explosiver Manier. Der neue YouTube-Trailer zu Mission: Impossible – The Final Reckoning sorgt für Furore und gibt den Fans der Action-Reihe einen ersten Einblick in das Spektakel, das sie erwartet. Im großen Finale kehren neben Tom viele weitere bekannte Gesichter aus den vergangenen Filmen, darunter Hayley Atwell (43), Simon Pegg (55) und Angela Bassett (66), zurück. Zugleich stößt eine Reihe neuer Stars zum Cast, darunter Hannah Waddingham (50) und Nick Offerman (54).

Für Stunt-Fans bietet der Clip echten Nervenkitzel: Der Hauptdarsteller, bekannt für seine Bereitschaft, die gefährlichsten Szenen selbst zu drehen, hängt darin an einer Boeing-Stearman, die mit über 190 km/h durch die Luft rast. Doch damit nicht genug – spektakuläre Sequenzen führen den Protagonisten Ethan von atemberaubenden Höhen direkt in die Tiefen des Ozeans. Filmemacher Christopher McQuarrie, der seit dem fünften Teil die Regie übernommen hat, greift dabei tief in die Trickkiste und verknüpft alle bisherigen Missionen der Reihe inhaltlich miteinander.

Seit 1996 begeistert die "Mission: Impossible"-Reihe Fans auf der ganzen Welt, und niemand könnte sich Ethan Hunt wohl anders als durch Tom Cruise verkörpert vorstellen. Der Hollywoodstar legt großen Wert darauf, die waghalsigen Stunts selbst zu drehen. Aber manchmal kommt er trotzdem an seine Grenzen, wie er im Interview mit Empire erklärte. Beim Dreh der Flugzeug-Szene im neuen Teil habe er aufgrund der Geschwindigkeit beispielsweise kaum Luft bekommen: "Ich musste mir also selbst beibringen, wie man atmet. Es gab Zeiten, in denen ich körperlich ohnmächtig wurde; ich war nicht in der Lage, zurück ins Cockpit zu kommen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Anzeige Anzeige