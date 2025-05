Prinz William promotet eine Dokumentarserie über Wildhüter

Prinz William (42) hat ein neues Projekt gestartet, das fortan auf dem YouTube-Kanal von BBC Earth zu sehen ist: In der sechsteiligen Dokuserie "Guardians", deren Folgen jeweils sechs bis zehn Minuten lang sind, wird die gefährliche Arbeit von Wildhütern auf der ganzen Welt beleuchtet. William tritt dabei nicht nur als Initiator auf, sondern führt auch als Sprecher durch die Episoden. "Die Realität ist, dass der Schutz unserer natürlichen Umwelt zu einem der gefährlichsten Berufe der Welt geworden ist", erklärt er im Trailer.

Die Serie wurde von Williams Initiative United for Wildlife produziert und soll nicht nur Bewusstsein für den Naturschutz schaffen, sondern auch die enorme Bedeutung der rangergeleiteten Arbeit betonen. So werden die Geschichten von Wildhütern in Ländern wie Indien, Mexiko und der Zentralafrikanischen Republik beleuchtet, die sich für bedrohte Tierarten wie Elefanten, Gorillas und Schneeleoparden einsetzen. William, der selbst mehrfach gefährdete Gebiete besucht hat, betonte in einer Presseveranstaltung, dass ihre Arbeit oft verkannt werde. Mit der Veröffentlichung möchte er nicht nur die über 1.400 im letzten Jahrzehnt verstorbenen Ranger würdigen, sondern auch zeigen, wie unverzichtbar ihre Arbeit für den Naturschutz ist.

Inspiration für dieses Projekt fand William bei Sir David Attenborough (99), dessen Naturdokumentationen ihn seit seiner Kindheit beeindruckt haben. Im Laufe seines Lebens hat er viele Wildhüter zudem persönlich kennengelernt und sich von ihrer Arbeit inspirieren lassen. Erst im vergangenen Jahr hatte William den "Earthshot"-Preis ins Leben gerufen, der nachhaltige Ideen auszeichnet.

Getty Images Prinz William in Südafrika, 2024

Getty Images Robert Irwin, Prinz William und Nomzamo Mbatha beim Earthshot Prize in Kapstadt im November 2024

