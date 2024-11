Total lässig: Prinz William in Sneakern auf rotem Teppich

Prinz William (42) ungewohnt leger! Bei der Verleihung des Earthshot Prize in Kapstadt sorgte der britische Thronfolger für einige erstaunte Blicke – denn der sonst zu Events stets schick gekleidete Royal betrat den Red Carpet in Sneakern! Auch der Rest seines Outfits war sportlicher als sonst: Er trug ein kariertes Jackett mit dunkler Chino-Hose und einem leicht aufgeknöpftem Hemd. Die anderen prominenten Gäste, Nomzamo Mbatha und Robert Irwin (20), glänzten hingegen in sehr glamourösen Looks: Die Schauspielerin entschied sich für ein gelbes, wallendes Abendkleid, der Sohn von "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44) für einen klassischen Smoking mit Fliege.

An Williams Handgelenk ließ sich ein besonders süßes Detail erkennen: Ein Freundschaftsarmband mit blauen und grünen Perlen, auf dem "Papa" stand. Das Accessoire hat keine andere als seine Tochter Prinzessin Charlotte (9) für ihn gemacht. "Das ist ein Überbleibsel eines Taylor-Swift-Konzerts, für das meine Tochter ein Armband machen wollte, und sie hat es mir gegeben, als ich gefahren bin", verriet William gegenüber Sky und fügte hinzu: "Ich habe versprochen, es zu tragen und zu versuchen, es nicht zu verlieren, während ich hier bin." Er, Charlotte und Prinz George (11) hatten im Juni eines der "The Eras"-Tour-Konzerte der Musikerin in London besucht.

Prinz William war bereits seit einigen Tagen in Südafrika, um den Earthshot Prize vorzubereiten. Gemeinsam mit Robert Irwin unternahm der Thronfolger unter anderem einen Spaziergang unterhalb des Tafelbergs durch Signal Hill. Dabei wollten sie darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Schutz der Biodiversität ist. Begleitet wurden sie von Rangern, Naturschützern und dem Bürgermeister von Kapstadt, Geordin Hill-Lewis, um das Bewusstsein für den Erhalt der Flora und Fauna der Region zu schärfen. Am Ende ihrer Wanderung trafen William und der australische Tierfreund auf Kinder der Mayine Afrika E Foundation aus Nyanga. Die Gründerin der Stiftung beschrieb, wie entspannt der Prinz bei dem Treffen gewesen sei. Der 42-Jährige setzt sich schon lange für den Umweltschutz ein, ebenso wie sein Vater König Charles (75).

Getty Images Robert Irwin, Prinz William und Nomzamo Mbatha beim Earthshot Prize in Kapstadt im November 2024

Getty Images Robert Irwin und Prinz William in Kapstadt im November 2024

