Yeliz Koc verrät: Snow (3,5 Jahre) schläft bei ihr im Bett

Yeliz Koc (31) hat in einer Fragerunde auf Instagram Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Auf die Frage eines Followers, ob ihre Tochter Snow (3) in ihrem eigenen Zimmer schlafe, antwortet der Reality-TV-Star offen: "Snow schläft bei mir im Bett und das bleibt auch erst mal so." Die einstige Bachelor-Teilnehmerin betont zudem, dass sie sich mit dieser Regelung wohler fühle und davon ausgehe, dass es ihrer Tochter genauso gehe.

Von Yeliz' Ehrlichkeit im Netz scheinen ihre Fans ganz begeistert zu sein. Die einstige Dschungelcamperin bekommt für ihre Antwort reichlich Zuspruch. "Mache ich auch so – meine Tochter ist sechs", schreibt beispielsweise ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und meint: "Total schön. Mein Vierjähriger schläft auch noch bei mir, und wir genießen es beide." Ein User findet die Antwort der 31-Jährigen offenbar alles andere als akzeptabel. "Völlig falsch in diesem Alter. Snow gehört sich selber und braucht ihr eigenes Bett und Zimmer. So was von übergriffig, Yeliz, denk an Snow und nicht an dich", wettert er. Der Realitystar nimmt diese Nachricht aber mit Humor und meint mit einem ironischen Unterton: "Total übergriffig von uns Müttern."

Snow ist die gemeinsame Tochter von Yeliz und ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33). Das kleine Mädchen erblickte im September 2021 das Licht der Welt. Von ihrem Vater bekam Snow bisher allerdings nicht sehr viel mit – noch vor der Geburt trennten sich Yeliz und der Schauspieler. Seither ist das Verhältnis angespannt. Im diesjährigen Dschungelcamp berichtete die The 50-Kandidatin ihren Mitcampern dann überraschenderweise, dass Jimi den Kontakt zu seiner Tochter suche: "Er hat sich jetzt gemeldet, nachdem er nicht mehr mit seiner Freundin zusammen ist. Er kommt jetzt ab und zu vorbei." Ob sich die Beziehung zwischen Vater und Kind nun verbessert, bleibt abzuwarten.

Instagram / yelizkoc Snow Elanie und Yeliz Koc in Australien

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

