Neue "Notruf Hafenkante"-Doku blickt hinter die Kulissen

Die Erfolgsserie "Notruf Hafenkante" flimmert bereits seit 2007 über die Bildschirme – nun öffnet sie allen Zuschauern ihre Türen! "Notruf Hafenkante: Geheimnisse vom Film-Set" ist eine etwa 20-minütige Dokumentation, die in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Mit ihr präsentieren die Macher und Schauspieler der beliebten Polizeiserie spannende Einblicke hinter die Kulissen. Hauptdarstellerin Rhea Harder-Vennewald (48) verkörpert schon seit der ersten Folge Franziska "Franzi" Jung – jetzt präsentiert sie den Zuschauern exklusive Bilder aus ihrem Arbeitsalltag. Der Ex-GZSZ-Star gewährt sogar Zutritt zu ihrem Wohnwagen am Set und verrät: "Ohne meine Kaffeemaschine geht nichts."

Für ihre Rolle braucht es allerdings weit mehr als nur Kaffee. Rhea holt sich auch regelmäßig Tipps von echten Polizisten: "Ich habe mehrere Ansprechpartner, wenn ich Fragen habe – zum Beispiel, wie man einen Raum stürmt oder eine Waffe hält." Auf ein Stuntdouble verzichte Rhea meistens, denn sie liebe es, die Action-Szenen selbst zu drehen: "Ich möchte mir das beweisen und keinen zusätzlichen Aufwand verursachen. Meistens klappt das auch ganz gut." Auch Kollegin Lilli Hollunder (38) betont die körperlichen Anforderungen der Dreharbeiten. Sie spielt seit der 18. Staffel die Polizistin Isabell Novak und trainiert regelmäßig im Fitnessstudio. "Sich fit zu halten, ist sehr wichtig für den Job, weil er sehr körperlich ist", unterstreicht die zweifache Mutter.

Lilli erzählt in der Doku, dass die Atmosphäre am Set trotz harter Arbeit und insgesamt etwa 50 Personen, die an einer Folge arbeiten, sehr familiär und herzlich sei. Weiter sagt sie: "Das Team ist so, so süß und herzlich." Vor ihrem ersten Drehtag habe sie zwar einen gewissen Druck gespürt, doch die Kollegen hätten ihr den Einstieg leicht gemacht. Die Drehorte tragen ebenfalls zur besonderen Stimmung der Serie bei: Während die Außenaufnahmen vor einem echten Wasserschutzpolizeirevier in der Hamburger Speicherstadt stattfinden, werden die Innenaufnahmen in einem Studio in Tonndorf gedreht. Das Set wurde nach dem Vorbild der legendären Davidwache auf St. Pauli gestaltet. Ab 2025 bekommt das Team Verstärkung: Zejhun Demirov, bekannt aus "Der Lehrer", übernimmt die Rolle von Malik Hakim. Sein Charakter ist ein Polizist, der mit einer schweren Angststörung zu kämpfen hat und für spannende neue Geschichten sorgen dürfte. Im Jahr 2025 wird die 500. Folge gedreht werden.

Andreas Rentz/Getty Images Rhea Harder-Vennewald beim "Goldene Bild Der Frau"-Award in Hamburg

Getty Images Schauspieler Zejhun Demirov auf einer Party der "Film - Und Medienstiftung Nrw" im Juni 2024

