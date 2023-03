So gut verstehen sich die "The Voice Kids"-Coaches privat!

Gibt es etwa keinen Konkurrenzkampf bei den Coaches? Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurde die neue Jury für die kommende Staffel von The Voice Kids bekanntgegeben. Mit dabei sind wie auch im Jahr zuvor: Wincent Weiss (30), Lena Meyer-Landrut (31), Álvaro Soler (32) sowie Smudo (55) gemeinsam mit Michi Beck (55). Doch wie verstehen sie sich eigentlich privat? Álvaro plaudert nun gegenüber Promiflash aus, ob die Coaches auch außerhalb der Sendung Zeit miteinander verbringen!

Wie der gebürtige Spanier im Promiflash-Interview verrät, lassen es die Juroren ab und zu ein wenig krachen! "Gestern waren wir zum Beispiel noch kurz bei Lena und haben ein bisschen vorgefeiert, bevor es zu den nächsten Aufzeichnungen ging", gibt er zu. Álvaro finde es wichtig, dass sie sich gegenseitig motivieren. "Dieses Jahr war es eine echt coole Atmosphäre – sehr eingespielt und ganz entspannt", fügt der "Sofia"-Interpret glücklich hinzu.

Hinter den Kulissen der Sendung sei der Ablauf dagegen ziemlich durchgeplant. "Wir kommen im Studio an, machen einen Corona-Test, dann gibt es meistens Frühstück. Danach gibt es ein Briefing mit der ganzen Produktion, um zu besprechen, was an dem Tag so ansteht. Danach sind Proben oder Aufzeichnungen an der Reihe", erklärt der Popsänger. Hinzu kämen noch Kostüme, Masken und Interviews.

Getty Images Álvaro Soler, Sänger

Getty Images Lena Meyer-Landrut bei der About YOU Fashion Week 2022

SAT.1 / Bastian Bochinski Michi Beck, Lena Meyer-Landrut und Wincent Weiss bei "The Voice Kids"

